Una Vita anticipazioni, Ignacio e le parole ad Alodia: il nipote di Bellita sembra ricascarci e dà delle spiegazioni alla domestica.

Tra i nuovi personaggi, il più recente introdotto nella soap spagnola di Canale 5 è sicuramente Ignacio, l’esuberante nipote di Bellita che è sembrato più dedito a far baldoria che a studiare.

Negli ultimi tempi sembrava José fosse riuscito a rimetterlo in riga, ma il giovane potrebbe ancora nascondere qualcosa; Alodia ha dei sospetti, ecco le parole di Ignacio alla domestica dalle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Ignazio e le parole ad Alodia: ecco cosa dice il giovane

Da diverso tempo, Ignacio incontra di nascosto un tipo abbastanza sospetto, tanto che Mendez ha subito informato José dell’accaduto, anche se non è stato ancora in grado di capire chi fosse.

Anche Alodia ha visto uno degli incontri sospetti di Ignacio; vedendolo uscire senza libri, ha deciso di seguirlo assistendo ad un particolare scambio di oggetti tra il nipote di Bellita e questa misteriosa figura.

La domestica sente di un nuovo appuntamento tra i due fissato per la notte e decide di spiare Ignacio per scoprire cosa sta tramando: che il giovane sia tornato alle vecchie abitudini e si sia infilato in un affare losco?

Alodia vuole scoprirlo, ma Ignacio si accorge dei sospetti di Alodia e cambia programma; la ragazza verrà sorpresa a spiare, ma proprio mentre sta cercando di andarsene succede il grande colpo di scena…Ignacio le confessa il suo amore e la bacia!

Il nipote dei Dominguez farà davvero serio con la domestica, oppure è solamente attratto da lei per un’avventura? Alodia, sin dal primo giorno che ha visto Ignacio, ha avuto un colpo di fulmine ed è follemente innamorata del signorino, come hanno già notato sia Casilda che Fabiana.

L’intrigo amoroso farà sicuramente discutere, così come già fa discutere la cena romantica tra Felipe e Natalia; Genoveva ha fatto sì che Rosina assistesse al loro arrivo al ristorante e si è mostrata scontrosa con Fabiana, Lolita e Sabina per insospettirle e dare ulteriore adito ai pettegolezzi sull’avvocato e la giovane Quesada.