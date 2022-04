Test: riesci a trovare tutte le F? Sbagliano tutti e tu?

Test, riesci a trovare tutte le F? Praticamente sbagliano quasi tutti: tu riuscirai a trovare la soluzione? Sfidati nella prova.

Una nuova sfida è emersa sul web, sicuramente particolare rispetto alle altre ma che sollecita ancora una volta l’attenzione del lettore e la sua particolare abilità d’osservazione.

Come succede spesso in altri test visivi infatti, anche questo invita chi partecipa alla sfida a cercare qualcosa nell’immagine, nello specifico in questo caso delle F; riesci a trovarle tutte? Mettiti alla prova e cerca di individuarle in 30 secondi!

Test, riesci a trovare tutte le F? In molti sbagliano: mettiti alla prova

Come si vede, l’immagine propone una serie composta da tantissime lettere E, in mezzo alle quali troviamo però alcune F; la grafia delle due lettere è molto simile, tanto che a primo impatto in una serie lunga come questa proposta potrebbero confondersi.

Riesci a trovare tutte le lettere F presenti nell’immagine, guardandola solamente per 30 secondi? In molti sbagliano, prova a concentrarti il più possibile è riuscire nell’impresa.

Se sei riuscito a trovare tutte le F tra le E presenti nell’immagine, hai davvero una vista fenomenale; essere ingannati dall’effetto ottico è infatti molto facile e trovare tutte le F entro il tempo limite è davvero un compito arduo. Complimenti!

Se invece non sei riuscito a trovarle tutte, oppure non sei sicuro di aver dato la risposta giusta, prova a prenderti qualche secondo più e guarda di nuovo l’immagine.

Questa volta, con maggior tempo a disposizione, hai individuato qualche F in più, oppure sono le stesse che sei riuscito a trovare prima? A questo punto, non possiamo far altro che svelarti la soluzione col numero totale di F e la loro posizione.

Come si vede dall’immagine, in totale le F nascoste tra le E sono sette; individuarle era davvero difficile vista la presenza di così tante E, una lettera molto simile alla F.

Avevi già dato la risposta giusta, oppure non eri riuscito a trovare tutte le F nell’immagine? Se ti sei divertito a giocare con questo test, continua a seguirci per ulteriori sfide.