Oroscopo, questi segni lo adorano letteralmente: le curiose indicazioni dalle stelle per questi protagonisti dello zodiaco.

Sebben quanto detto per ogni segno sia sempre generale e non sia basato su fondamenti scientifici, ogni volta l’oroscopo (che sia giornaliero, settimanale o mensile) porta sempre tanta curiosità a molte persone, fornendo anche una sorta di intrattenimento.

Proprio dall’oroscopo arriva ora una particolare curiosità: a quanto pare, questi segni lo adorano davvero tanto. Ecco di cosa si tratta, le suggestioni dalle stelle riguardano i gusti culinari.

Oroscopo, questi segni lo adorano letteralmente: il particolare gusto secondo le stelle

Ogni persona ha il suo piatto preferito, molte volte più di uno; c’è anche chi predilige un certo tipo di cucina rispetto ad altre, oppure le buone forchette che amano sempre mangiare in compagnia.

Premessa l’unicità di ogni singola persona (a prescindere dal segno), sapete quali sono i segni che amano davvero tantissimo il sushi? Eccoli, le suggestioni per l’oroscopo che, lo ricordiamo, non hanno fondamenti scientifici ed hanno il solo scopo di intrattenere.

Scorpione

Lo Scorpione pare adori tutte le pietanze provenienti dalla cucina orientale, in particolare proprio il sushi; i nati sotto questo segno potrebbero anche coltivare il sogno di andare in Giappone per gustarlo direttamente nel paese del Sol Levante. Spesso potrebbe però voler essere sempre quello che sceglie il ristorante, magari anche non proprio economico!

Cancro

Un altro segno ama tantissimo il sushi, il Cancro. In generale, questo segno è una buona forchetta, ma pare avere un debole per questi piatti orientali; la passione può portarlo anche a dilettarsi nel cucinarlo a casa, per condividerlo in cene casalinghe e non soltanto al ristorante.

Sagittario

Infine, uno che pare ami tantissimo mangiare il sushi è anche il Sagittario, che molto spesso preferisce la formula “all you can eat” che unisce il risparmio alla quantità. Non sempre mangiare troppo è un bene, ma questo tipo di pasto permette di assaggiare più specialità, una cosa che il Sagittario ama davvero.