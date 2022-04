Vediamo meglio insieme che cosa ha confessato un ex corteggiatore di Gemma Galgani, lasciando tutti senza parole.

Il programma pomeridiano che promette di far trova l’amore condotto dalla super amata Maria De Filippi è sempre seguitissimo, e negli ultimi anni una delle protagoniste indiscusse è proprio lei, Gemma Galgani.

La donna sembrava aver trovato l’amore, ma era una storia molto travagliata che poi è giunta al capolinea, e da quel momento in poi non sembra riesca a trovare una persona che possa stare al suo fianco.

Gemma Galgani: la rivelazione shock dell’ex cavaliere

In queste ultime puntate sembra anche un po’ defilata perchè l’attenzione al momento è puntata tutta su Ida Platano, ma nelle ultime ore, una voce in particolare ha lasciato tutti un po’ senza parole.

Iniziamo con il dire che il cavaliere in questione, che ha lanciato questo scoop si chiama Fralof e lo ha fatto dalle pagine di PiùDonna.it, l’uomo aveva corteggiato Gemma qualche tempo addietro.

La dama aveva avuto il piacere di iniziare a frequentarlo, ma non ha poi apprezzato alcuni suoi modi di fare, e per questo motivo la loro conoscenza si è interrotta, e di lui si erano perse un po’ le tracce.

Ma eccolo tornare alla ribalta in questo momento, secondo quello che ha dichiarato lui, la bella dama Gemma sembra sia pronta a lasciare il programma che l’ha resa nota a breve, con il cavaliere che sta frequentando in questo momento.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita…”

Il giornale, ha poi chiesto come mai, dopo questa frequentazione di lui non si era saputo più nulla, e con la massima sincerità, Pierluigi ha dichiarato che per alcuni motivi di lavoro non è riuscito a conciliare il tutto.

Nella lunga intervista gli hanno anche chiesto che cosa pensa veramente di Gemma, e lui ha confessato che è una donna molto forte, ma anche sensibile e che soprattutto non si arrendere mai.

Ha poi aggiunto:

“….ma sa essere anche cattiva, perchè riesce a fare delle cose che altre non farebbero….”

Lanciando quindi anche una sorta di frecciatina al veleno, indicando che forse voleva sapere più i segreti dei protagonisti che andavano li per lei, piuttosto che fare la loro conoscieza.

E voi cosa ne pensate delle parole che ha dichiarato il cavaliere che ha provato a conquistare il cuore di Gemma Galgani ma che non è riuscito? Secondo voi lascerà veramente a breve il programma oppure no?