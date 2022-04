Una vita anticipazioni: Felipe è sulla bocca di tutti

Le trame della nota soap spagnola Una vita si infittiscono: Felipe commette un gesto scioccante per i concittadini.

Oggi martedì 26 aprile, andrà in onda su Canale 5 alle 14.25 un nuovissimo appuntamento con la nota fiction spagnola Una vita. Protagonista indiscusso della puntata sarà lo sfortunato Felipe, il quale è caduto spesso vittima degli intrighi e piani malefici della moglie Genoveva. Egli infatti ha dovuto superare moltissime difficoltà, prima fra tutte la morte della sua amata Marcia. Neanche l’arresto di Genoveva ha avuto gli esiti sperati, attualmente infatti la temibile dama circola a piede libero e brama vendetta.

Felipe non sa cosa sta architettando per lui la vendicativa ex moglie, la quale da diverse puntate ha mostrato di aver costruito una fitta e pericolosa rete intorno al nostro sfortunato protagonista. Complice del subdolo inganno è anche Natalia, femme fatale che sta cercando di raggirare il povero Felipe. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Una vita, anticipazioni 26 aprile 2022

Dopo la morte di Marcia e la delusione di fronte alla reale natura della moglie Genoveva, sembra che Felipe sia pronto ad aprire il suo cuore ad un’altra donna. Per questo, nella puntata che andrà in onda alle 14.25, vedremo il nostro protagonista a cena con la sorella di Aurelio. L’occasione romantica fornirà terreno fertile per pettegolezzi e malelingue, in molti infatti cominceranno ad insinuare che tra i due stia nascendo del tenero.

Tuttavia, Felipe non sa che la sua dolce Natalia sia in combutta con la dark lady, sempre più determinata nel tentativo di vendicarsi del passato burrascoso vissuto con il marito. Genoveva sta attendendo il momento giusto, occasione in cui finalmente si libererà di Felipe. Eppure, altri due protagonisti stanno mettendo le basi per gli intrighi delle future puntate: stiamo parlando di Alodia e Ignacio.

I due infatti appaiono sempre più vicini, tanto che Ignacio ha addirittura deciso di mettere la testa apposto e dedicarsi effettivamente agli studi di medicina. In occasione dell’assenza di Josè e Bellita, i due decideranno di organizzare una cena romantica. Riusciranno ad avere il lieto fine? Oppure la tenera zia si opporrà alla loro unione? Genoveva riuscirà a liberarsi di Felipe? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda della puntata, appuntamento su Canale 5 alle 14.25.