Test: quante bandiere riconosci in 5 secondi? Impossibile trovarle tutte

Abbiamo deciso di mettere alla prova le vostre abilità culturali e conoscitive: osservate l’immagine e svolgete il test.

Generalmente proponiamo test psicologici oppure rompicapi visivi e matematici, questa volta invece abbiamo deciso di mettere alla prova la vostra conoscenza culturale. Avete di fronte a voi una serie di bandiere: il vostro obbiettivo risiede nell’associare correttamente la bandiera alla Nazione, in un tempo massimo di cinque secondi.

Per rendere il tutto più interessante, consigliamo di svolgere il test in compagnia, eseguendo una sorta di gara a chi indovina prima la bandiera e la Nazione corrispondente. Pochi riusciranno ad indovinarle tutte, soprattutto nel tempo limitato di appena cinque secondi. Inoltre, controllare successivamente la soluzione, vi porterà inevitabilmente (qualora non conosciate tutte le bandiere proposte) ad aggiungere ulteriori elementi al vostro bagaglio culturale. Ma ora veniamo a noi: osservate l’immagine, conoscete tutte le bandiere?

Test – Soluzione

La bandiera rappresenta il vero emblema di una Nazione, non si tratta semplicemente di un pezzo di stoffa o di un misero aggregato di colori e stemmi. Niente di ciò che la bandiera esprime è scelto a caso: ogni minimo dettaglio è frutto di uno studio della cultura, della tradizione e dell’ideologia di un paese. Ogni Nazione viene associata alla sua bandiera, simbolo condiviso nel mondo per elogiarne la grandezza. A questo punto, testiamo il vostro livello conoscitivo e culturale: siete riusciti ad indovinare tutte le bandiere proposte dall’immagine? Se la risposta è no, vi forniremo di seguito la soluzione al test.

Vediamo quindi la soluzione, riportiamo in ordine la Nazione corrispondente ad ogni bandiera rappresentata nell’immagine: Austria, Germania, Romania, Irlanda, Ungheria ed infine Brasile. Queste sono tutte le Nazioni corrispondenti, erano sei le bandiere alle quali dovevate dare un’identità. A questo punto, la domanda è d’obbligo: eravate riusciti ad indovinare tutti i Paesi? Se la risposta è no, non preoccupatevi – probabilmente sarete più fortunati nella risoluzione del prossimo rompicapo. In ogni caso, possiamo dire che ad oggi conoscete qualcosa in più sui Paesi protagonisti del test.