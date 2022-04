Segni Zodiacali: volete scoprire insieme a noi qual è il segno più permaloso di tutto lo zodiaco? Cosa aspetti, leggi l’articolo.

Diciamo la verità: chi fra di noi non è permaloso? Ci stanno gli scherzi degli amici o dei parenti più stretti, ma in fondo non fa piacere ricevere critiche da alcune persone.

Alcuni di noi, però, sono molto più permalosi di altri. Certe volte, le stelle, gli astri influiscono molto sulla nostra persona.

Forse alcuni di voi si saranno chiesti qual è il segno zodiacale più permaloso di tutto lo zodiaco. Oggi, scopriremo proprio questo. Allora, siete pronti a scoprirlo?

Leone: chi è nato sotto questo segno, lo sa già: sono loro ad essere i più permalosi di tutti. Quello che ama di più il Leone è essere al centro dell’attenzione, ma quando per caso si ritrova ad esserlo per motivi non positivi, allora dovrete fare molta attenzione. Loro tendono a prendersi un po’ troppo sul serio: forse una buona autoironia certe volte non farebbe male!

Segni Zodiacali: chi è il più permaloso?

Vergine: questo segno, invece, è uno tra i più precisi e quadrati di tutto lo zodiaco. E’ meglio non scherzare con loro, dato che non sopportano proprio gli scherzi, neanche quelli belli, figuriamoci quelli brutti! Per alcuni, le persone della Vergine non hanno il senso dell’umorismo: in verità sono dotati di questo spirito, ma hanno un modo tutto loro per dimostrarlo e soprattutto solo a chi vogliono.

Capricorno: questo segno è conosciuto molto per essere tra i più permalosi. Sotto questo aspetto, forse risulta essere anche un po’ lunatico: ci sono momenti in cui ci sta agli scherzi, mentre altri che invece proprio non li accetta, anche se fatta dal proprio partner oppure da un familiare. Nel corso degli anni si è costruito una barriera e vorrebbe mantenerla intatta ancora a lungo. Ed è anche uno fra i segni più forti che siano.

Insomma, c’è fra questi segni zodiacali il vostro? Oppure conoscete molto bene una persona che è di questi segni: confermate quello che vi abbiamo scritto?

In poche parole, secondo voi, sono proprio questi tre segni, il Leone, la Vergine e il Capricorno, quelli più permalosi di tutto lo zodiaco?