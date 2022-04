Isola dei Famosi, il racconto shock della De Blanck dopo anni: ecco le recenti parole della contessa sul reality show.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai partita da poco più di un mese e il pubblico ha già potuto osservare bene diversi naufraghi, molti dei quali hanno già dovuto abbandonare l’Honduras.

Tra gli ex-partecipanti al programma c’è però anche Patrizia De Blanck, che in una recente intervista col settimanale Vero è tornata sull’esperienza in Honduras, vissuta ormai più di dieci anni fa; ecco le sue parole.

Isola dei Famosi, il racconto shock della De Blanck dopo anni: le parole al settimanale Vero

La De Blanck ha preso parte alla sesta edizione del reality show, andata in onda su Rai 2 nel 2008; la vita sull’isola non è stata di certo facile, tanto che in questa nuova intervista al settimanale Vero la contessa ha sottolineato tutte le difficoltà incontrate.

“E’ stata un’esperienza sicuramente sofferta…Sono arrivata fino in fondo, ma è stata dura….” le sue parole in merito. La De Blanck ha inoltre ricordato Carlo Capponi, uno dei suoi compagni in Honduras purtroppo venuto a mancare qualche anno fa.

“Si era innamorato di me…Mi divertivo tanto a dargli lezioni di bon ton…” spiega la contessa, ricordando con affetto l’ex-naufrago che ha immediatamente conquistato tutto il pubblico.

Più di recente, la contessa ha partecipato ad un altro reality show, il Grande Fratello Vip, un’esperienza sicuramente diversa che l’ha divertita moltissimo e che le ha fatto stringere diversi legami grazie alla convivenza nella casa.

“Lì ho avuto la fortuna di avere compagni di viaggio molto simpatici, come Enock, Elisabetta. Pierpaolo, Maria Teresa…” ha spiegato in merito la De Blanck, che ha rivelato di aver visto con piacere anche quest’ultima edizione e di amare Alfonso Signorini e il suo stile di conduzione.

La contessa ha poi commentato l’esperienza di Katia Ricciarelli all’interno della casa quest’anno, dichiarando sia stato assolutamente normale che ogni tanto la cantante lirica ha perso la calma. Rivedremo di nuovo la contessa all’interno della casa prossimamente?