Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della soap opera che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 26 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori con le sue vicende che si intrecciano tra le due famiglie principali.

Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di vedere che Tahsin ha confessato di aver ucciso la donna, lasciando letteralmente tutti sotto shock, e siamo quindi curiosi di capire che cosa succederà adesso, e se effettivamente è così oppure c’è stato, magari, un fraintendimento.

Brave and Beautiful: Sirin è stata uccisa veramente?

Iniziamo con il dire che Sirin, con la scusa di sistemare la camera di Riza, nella tenuta di Cesur, ovviamente inizia a mettere il naso ovunque, perchè non si fida assolutamente dell’uomo che è appena uscito di galera, e forse fa veramente bene.

E, alla fine, riesce a trovare qualcosa di molto particolare che non avrebbe mai pensato di vedere ed è completamente senza parole, ovvero trova una valigetta misteriosa, che decide di aprire e scopre delle fotografie insieme a Suhan, la sua amica.

Ma per quale motivo ha queste immagini? E proprio mentre sta curiosando arriva Riza, che la coglie sul fatto, ma dopo queste immagini di lei non si sa più nulla, veramente l’uomo le ha fatto del male? Che cosa sta accadendo?

Reyhan, ovvero la mamma della ragazza scomparsa, sta cercando di chiamarla ma lei non risponde, e allo stesso modo anche Kemal, il marito prova ma non sembra cambiare la risposta, non c’è niente da fare la giovane sembra scomparsa misteriosamente.

Ovviamente tutti sono in ansia, e Kemal organizza le ricerche, ma la migliore amica di Suhan viene ritrovata con una ferita alla testa nel mezzo di un bosco.

Che cosa sarà successo veramente? L’uomo le ha fatto del male, ma per mantenere quale strano segreto? Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire bene insieme sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.