Asteroide in arrivo verso la Terra? Ecco cosa sta succedendo

Una notizia shock sta facendo il giro del web, siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ebbene, a quanto sembra a fine maggio un asteroide passerà vicino alla terra. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità sull’argomento.

É tutto vero, a fine maggio un asteroide dal diametro di quasi 2 chilometri passerà molto vicino alla terra ad una velocità esorbitante. Gli esperti hanno classificato l’evento come potenzialmente pericoloso, ma non preoccupatevi, in realtà non sarà affatto un rischio, anz si preannuncia uno spettacolo da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Siete pronti per assistere ad un evento unico e raro? Stiamo parlando dell’asteroide 7335 (1989 JA), pensate che il suo diametro sfiora i 2 chilometri, stando a quanto dicono gli scienziati dobbiamo tenerci liberi per il 27 maggio.

A quanto sembra l’asteroide passerà vicino alla terra, nonostante alcuni esperti sostengano che si tratta di un evento potenzialmente pericoloso, per altri non lo sarà affatto, anche perché l’asteroide passerà a circa 4 milioni di chilometri dalla terra.

Anzi, cercate di non prendere impegni per quel giorno, in molti dicono che sarà uno spettacolo pazzesco. Andiamo a scoprire tutte le novità sull’argomento.

Il 27 maggio cadrà un asteroide vicino alla terra, ecco cosa fare

Non fatevi spaventare, l’asteroide di circa 2 chilometri di diametro passerà a ben 4 milioni di chilometri dalla terra con una velocità di circa 13.116 km/s.

Questo è stato chiamato l’asteroide 7335 (1989 JA), attenzione perché il 27 maggio nessuno dovrà perdersi questo spettacolo unico e raro. Sarà possibile vedere il corpo celeste alle 16:26 ora italiana, mettetevi la sveglia perché sarà un evento pazzesco.

Pensate che questo asteroide è stato scoperto l’1 maggio 1989 da Eleanor Francis Helin, da quel momento il corpo celeste è stato classificato come potenzialmente pericoloso.