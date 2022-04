Vediamo insieme questo divertente e super simpatico test che vi permette di capire quando nella vita siete delle persone concrete.

Oggi vi vogliamo proporre un qualcosa di divertente, come sapete i test ci permettono di rilassarci un po’ rispetto ai mille impegno che ognuno di noi ha nella vita, al contrario dei rompicapo, dove ci dobbiamo concentrare per trovare la risposta.

Con questo test, vogliamo farvi scoprire quanto siete concreti nella vita di tutti i giorni, vedendo semplicemente la fotografia che vi abbiamo proposto ed indicando che cosa vedete senza riflettere troppo.

Sei concreto nella vita? Dipende che cosa vedi

Iniziamo con il dire che questa è una vera e propria opera d’arte, oltre che un test, ed è stata creata da Octavio Ocampo, noto per il suo particolare stile metamorfico e per il quale è stato chiamato “l’artista delle illusioni”.

In questo quadro possiamo vedere varie cose, guardandolo con molta attenzione, ma tu cosa hai notato come primo? Vediamo insieme di scoprire che cosa vuol dire e quanto sei concreto.

Hai visto gli alberi e gli uccellini? In questo caso sei una persona molto riflessiva e che ha sempre mille idee e sogni di ogni tipo, in tanti, se non ti conoscono bene, pensano che sei una persona assolutamente non concreta, ma non è così.

Se la cosa ti interessa sei molto concreto nella vita, e proprio per questo, non tutto quello che sogni diventa realtà, ma forse il bello dei sogni è proprio che alcuni restano tali, non trovi?

Guardando l’immagine hai visto il volto di una donna? Sei una persona molto concreta e super collegata con la realtà, per te gli aspetti della tua vita devono essere assolutamente pratici e veloci.

Sognare troppo non rientra proprio nel tuo modo di essere, tu sei concreto ed assolutamente con i piedi ben piantati per terra, non riesci ad immaginare le cose per troppo tempo, per te devono essere fatte e basta.

Vi siete riconosciuti nella scelta che ha fatto la vostra mente in questo simpatico e super divertente test? Ovviamente ricordiamoci che sono dei passatempo ed in questo modo devono essere presi! Ma continuate a seguirci per rilassarvi con noi e per altri test o rompicapo.