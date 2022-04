Paola Caruso, la confessione shock sulla sua vita: le parole dell’ex-bonas di Avanti un altro! al settimanale Nuovo TV.

Dopo la brevissima presenza a La Pupa e il Secchione Show (programma della sua amica Barbara D’Urso) Paola Caruso è tornata a parlare in una recente intervista al settimanale Nuovo TV.

Classe ’85, l’attrice calabrese ed ex-bonas di Avanti un altro! pare si stia dando molto da fare per mantenere suo figlio, con tutte le difficoltà che una mamma single può incontrare; ecco le sue parole, con tanto di ringraziamento speciale alla D’Urso.

Paola Caruso, la confessione shock sulla sua vita: l’intervista a Nuovo TV

Dopo le presenze in film come Natale al Sud, W gli sposi e Amici come prima, la Caruso ha provato poco tempo fa a rimettersi in gioco al nuovo programma di Barbara D’Urso, ma alcune scintille con Mila Suarez hanno portato all’eliminazione della showgirl.

L’ex-Bonas di Avanti un altro! è tornata dunque a dedicarsi in pieno alla sua attività lavorativa, non soltanto costituita dalle sue presenze in tv ma anche dai social network.

In una recente intervista a Nuovo TV, l’attrice e showgirl ha rivelato come debba impegnarsi tantissimo, da mamma single, per mantenere il suo piccolo Michelino. “Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto?” spiega la Caruso, che sta ricevendo il sostegno della mamma Imma, ritrovata proprio grazie all’aiuto di Barbara D’Urso.

Alla conduttrice napoletana la Caruso è molto legata, tanto che ha speso delle bellissime parole per lei anche in questa nuova intervista. “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti” spiega la showgirl calabrese, mostrando davvero molta gratitudine per la D’Urso.

In attesa di rivederla in tv, Paola è attivissima su Instagram, dove al momento vanta quasi 900 mila follower ed è seguita con affetto quotidianamente da tantissime persone.