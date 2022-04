Manuel Bortuzzo: la scelta shock che cambia ogni cosa

Nonostante sia molto giovane, Manuel Bortuzzo ha dovuto affrontare diverse situazioni drammatiche: ecco la scelta shock senza ritorno.

Parliamo di un ragazzo che ha appena 23, eppure la vita ha deciso precocemente di dargli filo da torcere: niente sembra facile, per lui ogni esperienza – anche la più bella – si rivela una vera e propria sfida. Reduce dal successo ottenuto durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è tornato alla sua quotidianità, alla quale si è aggiunta la principessa Lulù.

La love story nata all’interno della Casa, sta proseguendo a gonfie vele anche dopo la conclusione del programma. Sembra infatti che l’ex nuotatore e l’originale Lulù stiano progettando di andare a vivere insieme. Tuttavia, come in ogni favola che si rispetti, esiste chi tenta di ostacolare questo grande amore: stiamo parlando nientepopodimeno che della famiglia dello stesso Manuel Bortuzzo.

Manuel e Lulù: la famiglia non approva la new entry

Nelle ultime settimane, è emerso che non scorra buon sangue tra Lulù Selassiè e la famiglia del fidanzato Manuel Bortuzzo. Recentemente infatti, molti utenti Instagram avevano notato un distacco da parte di Franco – padre del ragazzo – e Kevin, il fratello minore. I due infatti hanno tolto il famoso follow, gesto che in epoca contemporanea segna una vera e propria rottura tra le parti.

Inoltre, in una recente intervista, Lulù Selassiè aveva ammesso di non essere considerata di buon grado dalla famiglia dell’ex nuotatore e di essersi sempre sentita discriminata. Come se non bastasse, qualche giorno fa Kevin aveva pubblicato una stories insieme a Federica – ex fidanzata di Manuel, particolarmente amata dalla sua famiglia. Gesto decisamente poco carino che ha convinto ancora di più Manuel nella decisione di difendere la fidanzata. Nonostante la disapprovazione del padre e del fratello infatti, Bortuzzo ha confermato la sua idea di andare a vivere con la fidanzata.

Insomma, anche questa volta Manuel dovrà affrontare una sfida notevole, quella di far accettare la piccola Lulù alla sua famiglia. Impresa che sembra alquanto ardua stando agli ultimi eventi. La love story riuscirà a prendere la piega giusta? Oppure Manuel e Lulù si separeranno definitivamente? Solo il tempo ci fornirà le risposte a queste domande.