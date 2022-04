Fondi del caffè ed acqua mescolali così per un risultato shock: ecco il composto che può davvero tornare utile in questa situazione.

Se pensiamo al caffè e all’acqua, la prima cosa che ci viene in mente è il profumo della moka la mattina o dopo pranzo, quando si è pronti a gustare un buonissimo caffè.

In realtà però, l’acqua può anche servire per realizzare un composto con i fondi del caffè, dunque un materiale teoricamente di scarto ma che può tornare utile in questa situazione; ecco il risultato shock.

Fondi del caffè ed acqua, mescolali così per un risultato shock: ecco perché

I fondi del caffè possono essere utilizzate per tante funzioni, per questo è davvero un peccato buttarli; uno di questi è per realizzare un composto che ci aiuta nella pulizia della casa, ma non solo.

Mescolando la polvere bruciata del caffè con dell’acqua tiepida, si potrà ottenere un composto veramente utilissimo per rigenerare il legno; qualora abbiate dei mobili che vi sembrano piuttosto vecchi e rovinati, potete cercare di rivitalizzarli utilizzando questo composto cremoso.

Non solo per il legno però, perché un composto del genere è utile anche per rimuovere lo sporco ostinato in alcuni superfici; delle volte, i metodi fai-da-te possono dare risultati migliori di quanto non darebbero vari spray e prodotti comprati.

I fondi sono utilissimi anche come rilassante per i capelli; spalmandoli sulla propria chioma nell’ultima fase del lavaggio, si può dare ulteriore splendore al colore castano senza ricorrere necessariamente a prodotti chimici.

Infine, i fondi possono essere utilizzati come concime per i fiori, per tenere lontane le formiche e vari altri insetti e anche per eliminare i cattivi odori; in quest’ultimo caso, possono essere magar posizionati all’interno del frigorifero in un bicchiere per raccogliere i cattivi odori degli alimenti.

Hai mai pensato ai tanti usi dei fondi del caffè, molto spesso buttati via senza pensare in realtà a quanto possano tornare uitili in altre situazioni? Resta con noi per ulteriori notizie per ridurre gli sprechi e riutilizzare sostanze e oggetti!