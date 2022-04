Elisabetta Canalis da svenimento: proprio li si vede ogni cosa

Elisabetta Canalis, dal costume non sfugge il dettaglio: la conduttrice elegante mostra un look sorprendente e una bellezza da urlo.

Non siamo ancora entrati ufficialmente nella stagione estiva tra sole, mare e bikini, ma le varie vip hanno cominciato a far alzare in maniera vertiginosa la temperatura coi loro scatti.

Tra le più amate c’è sicuramente lei, Elisabetta Canalis, che ormai da quasi vent’anni incanta il pubblico; la showgirl e conduttrice sarda, quando si mostra, è sempre un incanto e la nuova foto in costume non è di certo da meno.

Elisabetta Canalis, dal costume non sfugge il dettaglio: la conduttrice bellissima ‘on the road’

Sebbene sia tornata a condurre nella nostra televisione, la Canalis è ormai da anni di base negli Stati Uniti, dove vive insieme al marito e alla figlia; proprio dal paese oltreoceano la conduttrice pubblica spesso scatti in location da favola, che enfatizzano tutta la sua bellezza.

Questa volta, il nuovo scatto la ritrae in versione totalmente ‘wild’, per un weekend passato ‘on the road’ in maniera sicuramente alternativa; come vediamo, Eli si è fatta fotografare nel camper in cui sta viaggiando, con tanto di cappello in mano e stivali in stile cowgirl ai piedi.

Elegante e fascinosa come non mai, la Canalis indossa dei pantaloncini di jeans cortissimi e un costume fucsia che esalta il suo florido décollété; una visione davvero mozzafiato che ha lasciato tutti meravigliati.

“Weekend on the road. Giorno 2” scrive la Canalis nella didascalia, raccontando del suo particolare viaggio; pioggia di like per il post, con tanti amici, colleghi e soprattutto fan che hanno voluto mostrare tutto il loro affetto, ancora una volta, alla conduttrice.

“Ciaoneeee”, con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricino, scrive Shaila Gatta, un’altra ex-velina di Striscia la Notizia (anche se di tempi molto più vicini rispetto a quelli della Canalis); ammirazione totale per Eli, che riceve anche tre cuori rossi da parte della ‘zia’ Mara Venier.

Tra i fan si sprecano gli aggettivi, tutti con l’obiettivo di enfatizzare la bellezza della Canalis, sempre al top quando si parla sia di eleganza che di bellezza.