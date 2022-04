Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa nuova e super interessante puntata della nostra soap opera turca.

Anche oggi, 25 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, dove le vicende stanno diventando, con il passare dei giorni, sempre più complicate.

Come abbiamo visto, infatti, sta accadendo di tutto, da chi cerca di uccidersi perchè ha scoperto che la moglie lo tradisce, e non solo, a chi ha finto una gravidanza e adesso è veramente in dolce attesa, ma i colpi di scena non sono finiti qui!

Brave and Beautiful: Tahsin confessa di essere un assassino

Iniziamo con il dire che Korhan si è risvegliato direttamente in ospedale, dopo che ha cercato di togliersi la vita, ed ha confessato a Suhan che non vuole assolutamente tornare nella tenuta.

Vuole prendere, in modo categorico, le distanze dal padre, che stando al suo pensiero riesce a rovinare tutto quello che tocca, e per questo motivo, Cesur, ha immediatamente invitato il giovane ad andare a vivere da lui.

Quando arriva a casa dell’Alemdaroglu, si accorge che il giovane ha delle telecamere con il quale contolla ogni minuti il Korlundag senior. Il figlio di Hasan e Fugen, che purtroppo hanno perso la vita, è assolutamente determinato ad inchiodare il nemico.

Anche se facendo in questo modo, è assolutamente una violazione della sua privacy, ma ha deciso ugualmente, Cesur di spiare il nemico. Ovviamente, pensando che non c’è nessuno che lo possa sentire, si lascia andare e fa una confessione shock.

Le sue parole non lasciano scampo ad una male interpretazione, perchè confessa proprio che ha inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu.

Ecco che l’ormai ex marito di Suhan ha la prova che è stato veramente lui, ed ovviamente, i due uomini, nell’ascoltare queste parole restano senza parole, e sembra che questa sia proprio l’occasione perfetta per mettere ko Tahsin.

Ma quale sarà quindi la prossima mossa di Cesur? E Korhan che cosa deciderà di fare? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.