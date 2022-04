Barbara D’Urso litiga con Elena Morali? Ecco cosa è successo a La Pupa e il Secchione Show secondo alcuni rumors.

Dovrebbe essere davvero una puntata scoppiettante quella de La Pupa e il Secchione Show, che andrà in onda mercoledì 3 maggio; il programma sembra non stia dando gli ascolti sperati, ma con la D’Urso e i nomi coinvolti lo spettacolo è sempre assicurato.

Stando alle anticipazioni per la nuova puntata, già registrata, nel programma ci sarà un duro scontro fra Barbara D’Urso ed Elena Morali; ecco i rumors a riguardo, veramente da non credere.

Barbara D’Urso litiga con Elena Morali? Ecco cosa è successo, i rumors dalle anticipazioni per il programma

Il prossimo appuntamento col programma si preannuncia davvero imperdibile, coi momenti di tensione che, stando alle anticipazioni, dovrebbero essere molti. Stando a quanto riportato da Biccy infatti, nella puntata registrata ci sarebbe stato un duro scontro fra la conduttrice partenopea e la pupa Elena Morali, anche se le cause sembrano essere sconosciute.

Come riportano i rumors di biccy.it, l‘ex-naufraga avrebbe abbandonato lo studio scagliando addirittura il microfono a terra, veramente arrabbiata; cosa avrà fatto scatenare una reazione del genere da parte della Morali?

La prossima puntata fa chiarezza, ma quanto trapela sempre dalle anticipazioni riporta come la Morali sia poi rientrata in studio chiedendo scusa, non evitandosi però la ramanzina della D’Urso, che con comportamenti del genere da parte dei suoi ospiti (o concorrenti) sappiamo essere molto intransigente.

Tante scintille sembrerebbero esserci state dunque all’ultima puntata del programma, che però dovrebbe ospitare anche un momento piuttosto dolce proprio con protagonista la Morali; dopo lo scontro con la conduttrice, il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso le avrebbe fatto la proposta di matrimonio.

Un appuntamento imperdibile, che svelerà anche al pubblico quale sarà la coppia vincitrice del programma; in merito, non sono arrivati spoiler, in modo tale da non togliere il gusto a tutti gli spettatori di godersi l’ultima puntata del nuovo programma di Barbara D’Urso.