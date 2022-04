Rompicapo: riesci a rispondere? Se è un sì sei un genio!

Ecco per te un nuovo rompicapo che dovrai risolvere grazie alla tua intelligenza. Riesci a rispondere alla domanda?

Anche oggi vogliamo proporti un interessante test di abilità cognitiva che ti terrà impegnato per qualche minuto. Non sarà infatti molto semplice risolvere questo interessante e divertente rompicapo, ma se hai già visitato il nostro sito e giocato con i nostri test di intelligenza, saprai sicuramente come muoverti più di altri.

Il test che vogliamo proporti oggi è un interessantissimo rompicapo che ti metterà in seria difficoltà. Si tratta, infatti, di una prova di intelligenza che riescono a risolvere in pochi e con molta difficoltà. Dunque, cosa aspetti? Raccogli tutta la concentrazione possibile, cimentati con il test e indica se riesci a rispondere alla domanda.

Rompicapo: riesci a rispondere alla domanda

I test di abilità online stanno letteralmente spopolando sul web. Milioni di utenti, infatti, si sfidano ogni giorno a colpi di quiz, test, rompicapo ed enigmi per divertirsi e stabilire chi è il più intelligente. Per risolvere queste prove, infatti, non è assolutamente possibile fare a meno di tutte le abilità cognitive che possediamo per la risoluzione di questi problemi.

Proprio per questo, infatti, oggi ti proponiamo un test la cui soluzione non è per nulla scontata. Per riuscire a venirne a capo, infatti, dovrai fare leva su tutte le tue abilità logico-deduttive, cercando di non lasciarti distrarre e ingannare dal testo del rompicapo.

Per risolvere il rompicapo di oggi, infatti, dovrai guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e rispondere alla domanda. Si tratta di un quiz molto divertente che ha come oggetto un pavimento di una costruzione ancora incompleta. Per concludere il lavoro, infatti, servirà tutta la tua abilità.

“Quante mattonelle ci vogliono per riparare il pavimento?” è questa la domanda a cui dovrai rispondere per risolvere il rompicapo e aiutare il muratore a finire il lavoro. È davvero molto difficile fornire un indizio valido per raggiungere la soluzione del test; dunque, cerca di trovare la soluzione senza farti ingannare dalla prospettiva dell’immagine. Ecco, quindi, la soluzione del test.

Come puoi vedere, non c’è alcun trucco e alcun inganno. Ma per risolvere il test bastava un po’ di concentrazione è tanta pazienza. Per finire il pavimento, infatti, servono ben 12 mattonelle. Sei riuscito a risolvere il rompicapo?