Francesca Barra: ecco chi sono i suoi figli

Curiosiamo nella vita privata della giornalista Francesca Barra: ecco chi sono i suoi bellissimi figli, avuti insieme a Santamaria.

Francesca Barra è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano: scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica – la 43enne è nota prevalentemente per essere stata al timone del TG di La7 e per aver tentato le elezioni relative alla Camera dei Deputati nel 2018. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il primo grande amore della giornalista fu Marcello Molfino – responsabile programmazioni con il quale Francesca Barra rimase sposata dal 2005 al 2016.

Furono dieci anni di matrimonio all’insegna dell’amore, tanto che dal legame tra i due nacquero i primi tre figli della conduttrice: Renato, Emma Angelina e Greta. Dopo aver visto naufragare il suo primo matrimonio, la scrittrice riuscì a ritrovare l’amore tra le braccia di uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano, Claudio Santamaria.

Francesca Barra: i figli e la storia d’amore con Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria si conobbero nel 2017 e si innamorarono perdutamente l’uno dell’altra. I due tennero segreta la relazione, soprattutto per il recente divorzio della giornalista, avvenuto appena un anno prima. La coppia si sposò in segreto a Las Vegas e successivamente ufficializzò l’unione in Basilicata l’anno seguente.

Lo stesso Claudio Santamaria – nel momento in cui si legò sentimentalmente a Francesca Barra – era già padre della piccola Emma, nata nel 2007 da una relazione precedente che l’attore ebbe con Delfina Delettrez-Fendi. Insomma, i due nel 2017 crearono la base per una bellissima famiglia allargata, composta da ben quattro figli in totale. Eppure, non è finita qui: proprio quest’anno Francesca Barra ha messo al mondo la prima figlia tanto attesa della coppia, la piccola Atena.

Tuttavia, Atena sarebbe stata in realtà la secondogenita: Francesca Barra e Claudio Santamaria tentarono già in passato di avere un figlio, purtroppo però la donna subì un aborto spontaneo. La giornalista ha parlato spesso del dolore che accomuna moltissime donne e – soprattutto – dell’immensa gioia di fronte alla nascita della piccola Atena, oggi il più grande orgoglio della coppia da red carpet.