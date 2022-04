Una Vita, Anabel sposerà proprio lui: la decisione della giovane Bacigalupe, ecco le anticipazioni di prossimi episodi della soap spagnola.

Il maxi-appuntamento del week-end, come ormai succede da tempo, porterà ancora una volta grandissimi colpi di scena all’interno della soap spagnola di Canale 5. Tra i vicini di Acaçias cominciano a diffondersi le voci sull’oscuro passato messicano di Marcos, mentre il rapporto del Bacigalupe con la figlia è veramente tesissimo.

Dopo le tante liti in casa, dove Marcos ha mostrato tutta la sua natura violenta, i due avranno un duro scontro che potrebbe sancire la rottura definitiva; Anabel decide poi di sposare proprio lui, ecco le anticipazioni per le prossime puntate.

Una Vita, Anabel sposerà proprio lui: le anticipazioni

Ormai da diverso tempo, nonostante Marcos le abbia imposto in maniera chiara di rompere ogni rapporto coi Quesada, Anabel ha ricominciato a vedere Aurelio ed ha di nuovo iniziato con lui una relazione.

Rotta definitivamente la storia con Miguel, Anabel pende di nuovo dalle labbra di Aurelio, che considera l’amore della sua vita; il Quesada, dal canto suo, è pronto a fare il serio.

Dopo l’ennesimo litigio tra Marcos e Anabel, questa volta addirittura in mezzo alla strada, Aurelio chiederà alla giovane Bacigalupe di sposarlo, che accetterà mettendo però una condizione.

Prima di fuggire con lui come soluzione estrema, Anabel propone ad Aurelio di cercare di ristabilire la pace tra le loro due famiglie, anche se la missione sembra davvero impossibile. Solo quando si sarà fatto un tentativo, la giovane Bacigalupe sposerà Aurelio; Anabel sarà costretta a scegliere tra suo padre e il Quesada e, a quanto pare, ha ormai deciso da quale parte stare.

Intanto, sembra essere stato svelato il vero motivo che a portato Daniela al ristorante degli Olmedo: a quanto pare, sta collaborando ad un indagine che porterebbe i due ladri dai guanti bianchi dietro le sbarre.

Nelle prossime puntate dovrebbe infatti uscire un articolo sul giornale che non farà per nulla piacere ai due Olmedo; alla fine, anche loro finiranno in carcere come i genitori di Miguel?