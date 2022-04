Rompicapo: come possiamo tagliare la torta? Impossibile

Come si può risolvere questo enigma? Bisognerà trovare il modo di dividere una torta rotonda in parti perfettamente uguali. Siete pronti?

Oggi vi proponiamo un nuovo enigma. La soluzione c’è, sembra banale, ma invece bisognerà dare fondo alla propria arguzia per trovarla. Quello che dovrete fare è semplice: dividere una torta di forma rotonda, in otto parti perfettamente uguali. La missione sembra facile? Perfetto!! Però sappiate che le otto fette devono essere il frutto di tre soli tagli. La missione, vi sembra ancora così facile?

Il miglior modo di trovare la soluzione ad un rompicapo è quello di pensare non in modo convenzionale. Un modo per provare a tagliare la torta c’è, ma questo enigma (o rompicapo) in apparenza sembra essere non per tutti.

In molti, non riuscendo a venirne a capo, decidono di rinunciare al tentare di trovare la soluzione. Alcuni, si fanno intimorire dalla sfida e non ci provano neanche. Basterà solo osservare bene la torta e, come già detto, pensare in modo non troppo convenzionale. Nel caso specifico il primo indizio potrebbe essere di non ragionare in maniera lineare.

Ma qual è il modo giusto di pensare? Dovrete essere molto concentrati e dovrete avere a disposizione un po’ di tempo, dato che non è facile risolvere questo enigma.

Enigma: riuscite a risolverlo?

Importantissimo è visualizzare con attenzione l’immagine della torta, successivo è quello di pensare fuori dagli schemi. Infondo è un rompicapo: la soluzione non può essere quella più scontata!

Ci siete riusciti? Forse vi serve solo un po’ più di tempo: tutti noi abbiamo i nostri tempi per capire i modi e comprendere al meglio quale potrebbe essere la migliore soluzione.

Non tutti siamo uguali, quindi prendetevi il tempo che vi serve per cercare di tagliare la torta rotonda in fette perfettamente uguali.

Ma se proprio non riuscite a risolvere questo enigma, ecco come procedere.

La soluzione apparentemente complessa, in realtà è molto semplice. Il primo taglio sarà in verticale, dividendo la torta in due parti uguali. Il secondo taglio sarà nuovamente in verticale, dividendo le due fette in quattro.

E fino a qui, credo che ci avevate pensato tutti. Ecco il tassello mancante: la torta è molto alta nella foto, sembra quasi composta da due parti una sovrapposta all’altra.

Il terzo taglio sarà in orizzontale, così le quattro fette molto alte diventeranno otto fette.