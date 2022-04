Pelle: come togliere il grigiume e dare il benvenuto alla primavera

La primavera è arrivata con tutta la voglia di esporsi al sole. La pelle risulta ingrigita a causa sia del lungo inverno ma anche del costante uso delle mascherine. Ecco come togliere quel grigiore.

Abbiamo bisogno di far rinascere la nostra pelle, i mesi invernali con il freddo l’hanno resa arida e secca e abbiamo bisogno di spogliarla da questa patina grigia e spenta ed eliminare quella brutta sensazione di pelle spenta.

Ecco come togliere questo aspetto non piacevole della nostra pelle e farla rinascere dando il benvenuto alla primavera.

Ecco come far rinascere la nostra pelle

Aver indossato per troppo tempo la mascherina ha purtroppo creato degli effetti negativi sulla nostra pelle che risulta spenta ma anche irritata a causa del contatto con il tessuto.

Fondamentale è quindi imparare a detergere in modo accurato, ma delicatamente, la pelle mattina e sera. Purtroppo quel colorito spento della carnagione che spesso ci ritroviamo all’inizio della primavera è dovuto alle poche cure che abbiamo avuto della nostra pelle nei mesi invernali.

Dobbiamo imparare a pulirla bene ma soprattutto a fare una bella esfoliazione per rimuovere le cellule morte. Molto importante è fare uno scrub anche con prodotti come zucchero, miele, yogurt. La pelle sarà davvero luminosa.

Oltre a imparare a struccarci bene è fondamentale anche usare un buon idratante dopo esserci struccati, questo servirà a nutrire bene la pelle.

L’alimentazione è un alleato fondamentale per avere una bella pelle, quindi impariamo a mangiare molta frutta e verdura limitando gli zuccheri semplici, il sale in eccesso, le bevande molto alcoliche e, soprattutto, il fumo.

Impariamo anche a bere sufficiente acqua, perché ci aiuta tantissimo nell’eliminare le tossine e nell’avere una pelle sana.

Il sole è fondamentale per la nostra salute anche quella della pelle, ma attenzione a non esagerare e alle scottature che sono sempre in agguato. Utilizzare delle ottime creme protettive prima di esporci al sole aiuterà notevolmente la nostra pelle. Soprattutto applicarlo più volte nel corso dell’esposizione al sole.

Ovviamente ci sono anche degli accorgimenti estetici a cui ricorrere per avere una bella pelle com il micro botox o skin botox che viene iniettato restrigendo pori e migliorando le linee del volto.