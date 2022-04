Laura Pausini, shock durante la diretta Instagram: ecco cosa è successo, la cantante è rimasta praticamente senza parole.

Nel mondo della musica, poche cantautrici italiane hanno avuto il successo ottenuto da Laura Pausini; dopo l’escalation al Festival di Sanremo nel ’93 nella sezione novità, la Pausini ha raccolto una serie di successi che l’hanno portata ad essere la cantante più nota negli anni ’90 in Italia, ma non solo.

Coi suoi milioni e milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la Pausini è una vera star internazionale, tanto che ha tantissimi fan sparsi per tutto il mondo; proprio questo è emerso nell’ultima diretta Instagram, dove però la cantante si è trovata di fronte ad una situazione piuttosto inedita…ecco cosa è successo.

Laura Pausini, shock durante la diretta Instagram: ecco cosa è successo con dei fan brasiliani

Avendo inciso diversi brani in altre lingue oltre l’italiano, compreso quella portoghese, la Pausini ha dei fan anche in Brasile; per questo, durante una sua recente diretta Instagram, una coppia carioca ha deciso di interrompere veramente tutto ciò che stavano facendo per collegarsi sul social.

Nella live, la Pausini ha dato modo ai fan di interagire con lei e, per non perdersi un’occasione quasi unica per un fan, la coppia ha deciso in fretta e in furia di interrompere un loro momento intimo per parlare con la cantante.

“Ma stavate facendo l’amore?” viene chiesto alla coppia, che non ha avuto nemmeno il tempo di sistemarsi ed è apparsa quindi in tenuta molto ‘casalinga’. I due fan brasiliani rispondono affermativamente, tanto che la Pausini rimane un po’ imbarazzata ma scioccata positivamente.

“No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!” le parole scherzose di Laura, col video della live che è subito diventato virale. Insomma, per amore della cantante, i suoi fan decidono anche di interrompere uno dei piaceri della vita; la Pausini è davvero amatissima ovunque, tanto che il recente film uscito su Amazon Prime Video Laura Pausini – Piacere di Conoscerti è stato un successo globale.