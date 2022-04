Elodie e Marracash si stanno frequentando nuovamente dopo la rottura? Ecco la voce sui due cantanti che fa felici tutti quanti i fan.

La storia tra Elodie e Marracash, come più volte confessato dai due cantanti, è stata piuttosto intensa; nata grazie alla collaborazione per il brano Margarita, diventato subito un tormentone, i due hanno vissuto parecchi mesi insieme per poi lasciarsi.

Il bene tra i due è comunque rimasto, come rivelato in varie interviste ed ora arriva un rumor che fa sognare tutti quanti i fan; i due potrebbero tornare insieme, ecco le novità sul possibile ritorno di fiamma.

Elodie e Marracash si stanno frequentando nuovamente? Ecco la voce

Proprio in concomitanza col lancio del nuovo album di Marracash, dove tra l’altro Elodie figura nella copertina, i due si sono lasciati; molti fan sono rimasti davvero sconvolti e intristiti dalla notizia, perché la coppia era molto amata e prometteva anche un possibile sodalizio a livello musicale.

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Alberto Dandolo però, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra i due, che pare si stiano di nuovo frequentando.

Entrambi i cantanti sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e dunque non hanno ancora né confermato né smentito queste voce di gossip, ma chissà che nei prossimi giorni i diretti interessati non commentino la situazione, riaccendendo le speranze dei fan o magari spegnendole definitivamente.

Intanto, secondo Dandolo, i due si starebbero vedendo sempre più con maggior frequenza; certo, potrebbe trattarsi (qualora fosse davvero come riporta l’esperto di gossip) solamente per amicizia, ma la voce lascia intendere che forse i due potrebbero davvero riprovarci.

L’amore nella coppia non è mai mancato, ma come rivelato dopo la rottura dalla stessa Elodie probabilmente era troppo ‘intenso’ ciò che li legava, tanto da renderli quasi incompatibili caratterialmente.

Alla fine, l’amore vero pare che riesca sempre a trionfare: sarà così anche per la cantante romana e il rapper siciliano, oppure i due si ritroveranno a smentire queste voci di gossip? Al momento, restano appunto solo voci, ma i fan sperano.