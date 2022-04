Uno schianto a Dubai: Elena Santerelli nella foto caldissima

La bellissima Elena Santarelli si sta godendo le vacanze a Dubai con la famiglia, condividendo svariati momenti sui social.

Il periodo buio relativo alla malattia del piccolo Giacomo rappresenterà per sempre un ricordo indelebile nella storia di vita di Elena Santarelli, ma ora è venuto il momento di godersi i più piccoli momenti di gioia e spensieratezza. In occasione delle vacanze pasquali, la showgirl è volata a Dubai insieme ad amici, lasciando il marito Bernardo Corradi a casa con i bimbi.

L’amore tra i due può considerarsi indissolubile ormai, la coppia si è unita in matrimonio nel 2014 e da quel momento non si è più separata. Elena e Bernardo hanno vissuto insieme la malattia del piccolo, sostenendosi a vicenda ed amandosi reciprocamente. Ad oggi, entrambi non riescono a stare l’uno senza l’altra, tanto che Elena Santarelli si è comunque tenuta in stretto contatto con il marito anche ad un oceano di distanza.

Elena Santarelli: le foto incantevoli nelle spiagge di Dubai

Elena Santarelli al momento si trova avvolta tra le onde di Dubai, la showgirl si è concessa una vacanza prima di tornare ai suoi impegni lavorativi. Nel frattempo, la modella sta facendo sognare i suoi followers, condividendo i momenti più spensierati e postando foto incredibilmente sensuali in costume e abiti da sera.

Bionda, abbronzata, sensuale e perfetta – probabilmente molti di noi vorrebbero rilassarsi sulle spiagge calde dall’altra parte del mondo, possiamo però permetterci di sognarlo, tramite le stories della showgirl. E possiamo dire (con le dita incrociate), che sia tornato finalmente il sereno nella famiglia Santarelli-Corradi, una pace decisamente meritata che esprime gioia e soddisfazione.

Ed ecco un ultimo scatto che la ritrae in costume, circondata dall’atmosfera esotica degli Emirati Arabi. La conduttrice ha 40 anni e sicuramente può competere con ragazze molto più giovani, del resto la natura in questo caso è stata particolarmente generosa. A questo punto, ci auguriamo di vederla presto in qualche nuova trasmissione televisiva oppure in qualche nuovo spot pubblicitario.