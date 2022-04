Annalisa, lo scatto è davvero bollente: li si vede proprio tutto

Annalisa, la foto in costume è da impazzire: la cantante di Savona continua a lasciare tutti senza parole coi suoi scatti.

Il successo ad Amici (nonostante il secondo posto) ha lanciato Annalisa tra i grandi del mondo della musica italiana; da dieci anni a questa parte, la cantante di Savona ha tagliato traguardi su traguardi e, in vista dell’estate, torna a farsi sentire il suo brano Movimento Lento.

Talentuosa e brillante, Annalisa sfoggia sempre una grande eleganza e una bellezza a dir poco sorprendente; nella nuova foto, la cantante si mostra in costume facendo impazzire i suoi tantissimi follower.

Annalisa, la foto in costume è da impazzire: la cantante meravigliosa

Annalisa pare non voler conquistare tutti i suoi fan solamente col microfono, ma anche sfoggiando un’eleganza e una bellezza davvero fuori dal comune; la savonese, contraddistinta dalla sua classica chioma rossa, è attivissima sui social e posta spesso foto da lasciare senza fiato.

In attesa del definitivo arrivo dell’estate, la cantante ha deciso di ‘fronteggiare’ il ritorno del maltempo pubblicando una nuova foto da una recente vacanza effettuata alle Maldive; come vediamo nello scatto, Annalisa si mostra con un bikini che enfatizza la sua silhouette.

Scattandosi un selfie, la cantante sfoggia un particolare costume dal tema floreale, che lascia intravedere il tatuaggio della conchiglia fatto sul petto; mentre il bikini esalta il corpo della cantante, in primo piano nella foto svettano le sue gambe, per un’eleganza e una sensualità infinita.

“Combattere la pioggia con foto delle vacanze“ scrive la cantante nella didascalia, facendo col nuovo post pubblicato il pieno di like; anche i commenti sotto la foto sono tantissimi, sia da parte di amici e colleghi che dai tantissimi follower, sempre affettuosi nei confronti della ‘loro’ Nali.

La cantante Baby K esprime la sua ammirazione per Annalisa commentando con un emoticon con gli occhi a cuoricino, mentre alti sono molto più espliciti nell’enfatizzare la bellezza della cantante.

“Ma come facciamo a respirare la stessa aria?” scrive uno, esaltando il fascino quasi ‘divino’ della cantante; un altro, in maniera ironica, scrive che se il ‘prezzo’ della pioggia sono foto della cantante, dovrebbe forse piovere più spesso. Tutti pazzi per Annalisa, quando sale sul palco e non solo.