Anna Falchi, la foto lascia tutti sotto shock: la conduttrice italo-finlandese ha da poco compiuto gli anni e la bellezza resta travolgente.

Icona di sensualità a partire dagli anni ’90 e per i primi anni del ‘2000, Anna Falchi dopo la carriera da modella e attrice si è ormai affermata come conduttrice; da diversi mesi ormai la stiamo vedendo su Rai 2 al timone de I Fatti Vostri.

Di recente, la conduttrice ha compiuto 50 anni, un’età portata molto più che bene, come tra l’altro si può vedere benissimo da una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram; bellezza shock, i fan senza parole.

Anna Falchi, la foto lascia tutti sotto shock: bellezza infinita

Il fascino e la sensualità della Falchi non si scoprono di certo oggi, ma con sempre nuovi scatti (anche appunto dopo aver compiuto 50 anni) la conduttrice italo-finlandese ce la ricorda sempre.

Proprio poco prima del suo compleanno, festeggiato poi in diretta televisiva con Salvo Sottile che le ha regalato un grande mazzo di rose facendola commuovere, la Falchi ha deciso di fare un regalo anticipato a tutti i fan pubblicando una foto veramente shock.

Come vediamo infatti, nel nuovo scatto la conduttrice si mostra solamente in intimo, con la chioma bionda liscia e i suoi profondi occhi azzurri; in primo piano il suo prosperoso décollété, contenuto a fatica dal reggiseno nero indossato.

“Oggi così, un po’ wild” scrive la Falchi in parte della didascalia, lasciando tutti senza parole per una bellezza che sembra davvero infinita, fuori dal tempo; colleghi e fan hanno riempito di like il post, che ha totalizzato anche tantissimi commenti pieni di complimenti.

“Tu sei una leonessa” scrive un fan, con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricino per la conduttrice; scorrendo i commenti, si sprecano poi aggettivi come “bellissima” e “splendida”, che sembrano calzare perfettamente addosso all’ex-modella e attrice di Tampere.

Raggiunto il traguardo dei cinquant’anni, la Falchi può godersi non soltanto la sua intramontabile bellezza, ma anche il grande amore che tutti i fan nutrono per lei ormai da decenni.