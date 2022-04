Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la soap opera che ruota attorno al grande magazzino di moda.

Anche oggi, 22 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, dove al momento la vita di Beatrice è ancora in bilico tra la vita e la morte ma a brave ci saranno delle novità molto importanti.

Cerchiamo quindi di capire che cosa succederà a lei ma non solo, un qualcosa di molto importante accadrà proprio a Dante Romagnoli, ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Paradiso delle Signore: Dante rinuncia a tutto per lei

Iniziamo con il dire che Flavia è riuscita a convincere praticamente tutti di avere una malattia grave e quindi, con il suo piano è riuscita a farsi pagare l’operazione da Ferdinando di Torre Bruna.

Ludovica, nel mentre è assolutamente volenterosa di tornare in America, ma se fa una cosa del genere si capisce che la madre ha inventato tutto solamente per avere dei soldi da parte del giovane.

Flavia, decide di partire da sola per l’America, quindi, o almeno è quello che fa credere alla bambina, la donna sarà triste perchè per lei il ragazzo poteva essere un’ottimo supporto per tante cose.

Per quanto riguarda, invece, Flora ha deciso di cambiare completamente vita e di accettare, dopo mille ripensamenti, il lavoro che le hanno offerto in America, ed andrà ad informare di quanto accaduto Umberto.

L’uomo non la prenderà come lei pensava, ma non sappiamo se in bene o in male, per quanto riguarda, invece, Beatrice, si sveglia finalmente dal coma, e Dante è super contento di poterla abbracciare nuovamente.

Molto probabilmente, per la grande paura di perdere la donna, si farà un esame di coscienza e andando direttamente davanti a Vittorio gli comunica le sue intenzioni, ovvero rinuncia a tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento, compreso il Paradiso.

Arriviamo, invece, a Gemma che non si darà mai per vinta, lei vuole Marco ed è assolutamente convinta che i due sono fatti per stare insieme, ma capisce che accanto a lui al momento c’è un’altra donna e che è proprio la sorellastra Stefania.

Un errore della coppia, forse, farà capire a Gemma che la sua nemica, perchè lei la vede così è proprio la sorellastra, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1 per capire come si svilupperanno le varie storie.