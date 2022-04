Don Matteo, l’ultima scena ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa è successo nella fiction di Rai 1, davvero da non credere.

La tredicesima stagione dell’amata fiction di Rai 1 sta sicuramente regalando sorprese su sorprese, candidandosi ad essere una delle più emozionanti per l’intera serie.

Come sappiamo, questa è l’ultima stagione (almeno per il momento) alla quale parteciperà il personaggio di don Matteo, interpretato da Terence Hill; la sua ultima scena ha davvero lasciato tutti quanti senza parole, ecco cosa è successo.

Don Matteo, l’ultima scena ha lasciato tutti senza parole: cosa è successo

L’ultima puntata della fiction ha sicuramente presentato un grandissimo colpo di scena: Don Matteo, quasi in lacrime davanti alla croce in una sorta di crisi mistica, è stato visto salire in una macchina scura di tipi poco raccomandabili.

Sin dall’inizio della stagione, questo episodio è stato individuato come l’ultimo col personaggio di Terence Hill, ma il giallo proposto lascia intuire che don Matteo sarà ancora protagonista prima della fine della stagione.

Come si vede dalle anticipazioni per il prossimo appuntamento del 28 aprile infatti, Cecchini sospetta che don Matteo sia stato rapito e che dietro a questo vile gesto possa esserci addirittura don Massimo, il nuovo parroco (interpretato da Raoul Bova) che farà proprio il suo esordio in questi episodi.

Ovviamente quindi, vista la misteriosa situazione intorno a don Matteo (e anche ad alcune immagini trapelate in precedenza, che mostravano il personaggio salutare gli altri di notte) vedremo ancora Terence Hill in questa stagione, almeno per il periodo necessario a risolvere il mistero.

C’è grande curiosità inoltre sul capire cosa sarà davvero successo all’amato parroco; don Matteo è stato davvero rapito? Prossimamente lo scopriremo, mentre già prima dell’inizio di questi nuovi episodi Nino Frassica aveva anticipato come don Matteo non morirà e che, quindi, in futuro potrebbe anche tornare nella serie.

Retroscena sull’addio di Terence Hill: l’attore non voleva smettere e per sostenere meglio i ritmi del set aveva proposto alla Rai di fare dei film sul modello di Montalbano, ma a quanto pare l’idea non è stata accettata.