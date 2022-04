Vediamo meglio insieme che cosa ci attendere per la puntata di oggi della nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 22 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per Brave and Beautiful, dove stanno accadendo cose veramente incredibili che tengono incollati alla televisione moltissime persone.

Nella giornata di ieri c’è stato anche il tentativo di uccidersi, per i troppi dispiaceri, da parte di Korhan, ma fortunatamente sono giunti all’ultimo momento e sembra che sia salvo, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa ci attende oggi.

Brave and Beautiful: Suhan ha un segreto shock

Il giovane, pensa di essere stato tradito dalla donna che ama, perchè Cahide dice bugie, come gli ha fatto credere per mesi di essere in dolce attesa, cosa che prima non era vera, ma lui ha capito che lo ha tradito con BUlent.

La donna, adesso che gli ha dimostrato di essere veramente in dolce attesa ha cercato di spiegare che con il figlio di Mihriban non c’è assolutamente nulla ma l’uomo non vuole sentire nessuno, lui ne è assolutamente convinto di questa relazione fuori da matrimonio.

Proprio per questo motivo, come dicevamo prima, ha cercato di togliersi la vita, perchè estremamente amareggiato ed arrabbiato, sia con la moglie che con tutti, ma quando hanno ricevuto la lettera, dove dava il suo addio a tutti, sia Suhan che Cesur, sono corsi immediatamente da lui.

I due ex compagni sono arrivati, fortunatamente in tempo e lo hanno soccorso portandolo in ospedale, ed ha fatto loro una confessione, ovvero quando verrà dimesso non tornerà assolutamente alla tenuta del padre.

Ecco quindi che l‘ex cognato decide di ospitarlo nella sua casa, e proprio li, l’Alemadaroglu mostra al Korlundag le telecamere che ha montato per spiare Tahsin, dandosi un’occhiata molto complice, decideranno quindi di guardare insieme?

Nel mentre, Suhan, durante una visita dal dottore ha scoperto di essere in dolce attesa e la donna è assolutamente senza parole, perchè non sa cosa fare, ed al momento è solamente un suo segreto, non lo ha detto nemmeno al suo ex marito, appena diventato tale.

Decide quindi di andare dalla sua carissima amica, Sirin e di sfogarsi con lei, ma rimarrà un segreto solamente tra di loro? E quali consigli gli darà la sua amica? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.