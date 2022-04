Alessia Marcuzzi, la foto in costume è da perdere la testa: la conduttrice romana apre la stagione con la sua infinita eleganza e bellezza.

L’estate sembra essere alle porte e, con l’arrivo delle belle giornate, anche molti dei personaggi noti del nostro mondo dello spettacolo sembra abbiano iniziato a godersi il sole.

Quando a farlo è poi Alessia Marcuzzi, sicuramente si fa tutto più elegante e bello; la conduttrice romana si è mostrata nuovamente in costume, con una foto che fa perdere la testa a tutti quanti. Eccola, uno splendore intramontabile.

Alessia Marcuzzi, la foto in costume è da perdere la testa: la conduttrice incanta per l’ennesima volta

Il talento come conduttrice della Marcuzzi è ormai noto a tutti da diverso tempo, considerata la carriera alle spalle della 49enne romana; ad essere visibile è anche il suo immenso fascino e la sua bellezza, che pare però sorprendere ogni volta.

Alta quasi 180 cm e celebre per le sue lunghissime gambe, la Marcuzzi ha un corpo scolpito e quando si mostra in costume è sempre un incanto; nel nuovo post, la conduttrice ha deciso di mostrarsi immersa nella natura, indossando un costume intero color carne che mette in evidenza la sua silhouette da sogno.

Sfoggiando dei bellissimi capelli ricci biondi, la Marcuzzi sfoggia una bellezza che lascia senza fiato, mettendo in risalto ancora una volta nello scatto tutta la sua classe e la sua eleganza. Una visione da sogno, per una foto totalmente da perdere la testa.

“Ogni riccio un capriccio” scrive la Marcuzzi nella didascalia, citando un celebre detto popolare per enfatizzare la sua capigliatura, che la rende molto più ‘wild’ e bella.

Il post è stato totalmente riempito di like dai fan della conduttrici, ogni volta estasiati quando la Marcuzzi decide di mostrarsi; i commenti sotto al post sono poi tutti pieni di complimenti per la conduttrice, che lascia ormai da anni tutti senza parole.

“Dai sono foto del liceo non è possibile” scrive Maria Mazza allegando un emoticon con gli occhi a cuoricino, a sottolineare la bellezza intramontabile di Alessia; anche Adriana Volpe commenta con tre emoticon con gli occhi a cuoricino, incantata anche lei come tutti gli altri.