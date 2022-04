Una Vita, l’oscuro passato di Marcos si fa avanti: altri guai in vista per il Bacigalupe, ecco le anticipazioni per la soap.

Marcos sempre più protagonista di Una Vita, ma i guai per lui potrebbero non essere finiti. Furioso contro Genoveva ed Aurelio, ha organizzato l’aggressione di Natalia Quesada, che però non è andata come sperava.

I vicini sono ignari delle azioni del Bacigalupe, col solo Roberto Olmedo che sospetta di lui; per questo, consiglia al nipote di stare lontano da Marcos, anche se Miguel sembra voler accettare la proposta del padre di Anabel. Ecco le anticipazioni per le prossime puntate, l’oscuro passato del Bacigalupe si fa avanti.

Una Vita anticipazioni: l’oscuro passato di Marcos si fa avanti

Ad Acaçias, Marcos si è presentato come un distinto imprenditore ma, partito dal paese, in Messico ha fatto carriera svolgendo compiti ben poco leciti al servizio di Sallustiano Quesada.

Indagando sul Bacigalupe, Genoveva ha scoperto tutto ed ha così potuto ricattarlo per prendere possesso della società insieme ad Aurelio; stando alle anticipazioni, la verità su Marcos potrebbe però essere presto conosciuta da tutti.

Molti vicini sospettano infatti che ci sia Genoveva dietro l’aggressione a Natalia, col movente della gelosia; per difendersi dalle accuse, la Salmeron rivelerà dunque la vera natura di Marcos, col suo passato oscuro che lascerà tutti quanti senza parole.

Il Bacigalupe sembra avere terra bruciata intorno e la sua unica speranza potrebbe essere Miguel; il giovane, nonostante gli avvertimenti del nonno, pare voler accettare la proposta del Bacigalupe per farla pagare una volta per tutte ad Aurelio Quesada.

I nemici di Marcos, Genoveva ed Aurelio, sono però potenti e la situazione potrebbe presto finire in tragedia; d’altronde, il Quesada sta continuando il suo piano anche riconquistando Anabel, sempre più lontana da suo padre.

Aurelio però non è in realtà innamorato della giovane messicana, tanto che potrebbe presto iniziare una relazione clandestina con Genoveva; nella mente dei due, anche la giovane Bacigalupe finirà in rovina, così come suo padre.