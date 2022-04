Tisana bomba: come sgonfiarci dopo Pasqua velocemente

Dopo le feste di Pasqua ti senti gonfia e appesantita? Devi assolutamente provare questa buonissima tisana detox. Scopriamo come prepararla e quali ingredienti servono.

Sono da poco finite le vacanze di Pasqua e se anche tu pensi di aver esagerato con il cibo ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo. Oggi infatti vi sveleremo un trucco che vi aiuterà a sgonfiare la pancia e a perdere qualche centimetro di troppo. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate, ovviamente le prima cosa a cui andiamo a pensare è la temutissima prova costume. Se non siete già corsi ai ripari, oggi vi sveliamo come preparare una tisana detox che vi aiuterà ad eliminare i kg di troppo.

Sappiamo quanto sia difficile seguire una dieta, soprattutto se in mezzo ci sono le feste come il pranzo di Pasqua.

Dopo le abbuffate è necessario smaltire ciò che abbiamo mangiato e soprattutto cercare di sgonfiare la pancia. Ecco perché oggi vi sveleremo come preparare questa tisana detox. Vediamo nel dettaglio cosa serve e come prepararla.

Tisana Detox: ecco come sgonfiare la pancia dopo Pasqua

Dopo i pranzi e le cene di Pasqua è normale sentirsi gonfi e appesantiti, non preoccupatevi, per fortuna esistono degli infusi naturali che vi aiuteranno in pochi minuti a stare meglio.

La tisana Detox che andremo a preparare è a base di 3 ingredienti naturali, questa oltre ad essere buonissima, vi aiuterà a sgonfiare pancia e addome.

Uno degli ingredienti più famosi per creare delle tisane detox è senza dubbio il carciofo. Questo è ricco di vitamina K e B, antiossidanti e folati importanti per il corretto funzionamento del metabolismo, ma anche dell’intestino.

Ecco perché il carciofo sarà uno dei tre ingredienti che ci servirà per preparare la nostra tisana.

Il secondo ingrediente è il comuno, si tratta di una spezia ricca di vitamine e con tantissime proprietà curative. Questa è anche un’ottima fonte di ferro, calcio e fosforo.

L’ultimo ingrediente è lo zenzero, questo ha moltissime proprietà sfiammanti e antiossidanti.

Ora passiamo alla preparazione, quello di cui avremo bisogno è:

mezzo cucchiaino di cumino

3 o 4 foglie di carciofo o carciofo secco

infine un pezzetto di radice di zenzero fresco

Dopo aver racimolato gli ingredienti prendete una tazza con dell’acqua, versiamola in un pentolino e uniamo cumino e carciofo. Poi portate il tutto ad ebollizione e poi spegnete la fiamma. Ora aggiungete il succo il succo di zenzero e lasciate raffreddare.

Ora non vi resta che gustare la vostra tisana, voi cosa ne pensate?