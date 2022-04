The Resident anticipazioni, Mina parte ma AJ cosa farà? Le anticipazioni per il medical drama di Rai 2, ecco cosa succede.

Arrivano nuove anticipazioni sul medical drama Fox, molto più avanti nella programmazione negli USA ma che nel nostro paese continua gli appuntamenti di mercoledì in chiaro su Rai 2.

Per il prossimo mercoledì 27 aprile è infatti fissata la messa in onda del nono episodio della serie, intitolato Vecchie storie, nuovi orizzonti e che vedrà come protagonisti sicuramente Mina e AJ. Cosa farà quest’ultimo quando la donna partirà? Ecco le anticipazioni.

The Resident anticipazioni, Mina parte ma AJ cosa farà? Cosa sucede

Il nuovo appuntamento di mercoledì 27 aprile vedrà come grande protagonista Mina Okafor, ormai da qualche tempo coinvolta in una particolare situazione. La dottoressa, stando alle anticipazioni, riceverà delle notizie negative dal suo avvocato: il suo visto è in scadenza e la sua permanenza all’ospedale potrebbe avere i giorni contati, nonostante il supporto Nic Nevin, Conrad Hawkins e l’amore del suo fidanzato.

Vista la sua situazione, Mina deciderà di lasciare il Chastain di sua spontanea volontà, valutando anche la mancanza di chirurghi in Nigeria e la possibilità di ritornare ad Atlanta. La scelta influenzerà inevitabilmente il suo rapporto con AJ, che per evitare una brusca separazione si dirà, spinto dall’amore, anche pronto a seguirla.

Alla fine, l’uomo deciderà davvero di cambiare totalmente vita per seguire Mina? Intanto, in attesa di scoprire cosa ne sarà del personaggio e del suo rapporto con AJ, un altro protagonista della serata sarà anche Devon Pravesh, ancora alle prese con la sua ex-fidanzata Nadine e la scioccante notizia appresa sul suo conto.

Infatti, Nadine si è presentata in ospedale con un bambino, instaurando in Devon dei dubbi: il figlio è il suo? In realtà, sempre stando alle anticipazioni, il bambino non si rivelerà essere di Pravesh, bensì del nuovo compagno di Nadine; dopo questa notizia, Devon può finalmente ricominciare a mettersi in gioco in campo amoroso. Come sempre, appuntamento imperdibile con la serie; restate comunque con noi per ulteriori anteprime su fiction e serie tv.