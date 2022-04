Il paradiso delle signore, è ufficiale il loro ritorno: ecco chi sono, tutti i telespettatori entusiasti per questa anticipazione.

Quasi opponendosi alle soap di Canale 5, Il paradiso delle signore continua ad andare in onda su Rai 1 proponendo al pubblico diverse trame interessanti; la fiction italiana si è rivelata davvero un grande successo, diventando ormai un appuntamento fisso per molti.

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, nella serie sono pronti a tornare due personaggi, per la gioia di tutti gli spettatori; ecco chi sono e cosa succederà nelle puntate.

Il paradiso delle signore, è ufficiale il loro ritorno: ecco chi sono e cosa succede

Manca sempre meno al gran finale della fiction di successo di Rai 1, che sta vedendo finalmente arrivare un lieto fine; dopo tanti ostacoli superati, Salvo e Anna sono finalmente pronti a sposarsi, per un matrimonio gioioso e davvero atteso che potrebbe però portare altri problemi.

Sembra ormai fatta quindi per il barista e la contabile, anche dopo la benedizione ricevuta dalla piccola Irene; per questo, per un grande evento di questo tipo sono pronti a tornare due amati personaggi della serie.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni infatti, per il matrimonio di Salvo e Anna torneranno Elena e Antonio Amato, interpretati rispettivamente da Giulia Petrungaro e Giulio Maria Corso.

La prima è la cognata dello sposo, mentre il secondo è il fratello; visto questo rapporto, avranno sicuramente un ruolo importante all’interno della cerimonia, anche se il loro ritorno nella serie sembra destinato a fermarsi ad una breve apparizione.

Già da tempo, grazie ad indizi social, si vociferava di un ritorno dei due personaggi nella serie; gli attori avevano infatti postato delle foto che li ritraevano in eleganti abiti da cerimonia, facendo intuire agli spettatori la circostanza in cui sarebbero tornati.

A confermare questi ‘sospetti’ è stata ora la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, che ha pubblicato una foto della Petrungaro insieme ad altre protagoniste del set, confermando di fatto il suo ritorno; chi non dovrebbe tornare per questo finale di stagione è invece Marta.