Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella nuova e super interessante soap opera che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 21 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori in un orario un po’ particolare.

Ma cerchiamo di capire a cosa avremmo modo di assistere oggi, perchè è una puntata veramente molto importante per via di quello che stiamo per rivelarvi e che in parte vi abbiamo anticipato nel titolo.

Brave and Beautiful: Korhan si toglie la vita

Iniziamo con il dire che Korhan era assolutamente sicuro che a bravissimo sarebbe diventato padre e di conseguenza avrebbe dato un nipote maschio a Tahsin, quindi quando ha scoperto tutto, ovvero che Hulya non è in dolce attesa ma che in realtà lo è Cahide lo stupore è stato doppio.

E le scoperte, purtroppo per lui, non sono finite qui, perchè dopo che ha scoperto anche che la moglie gli ha mentito ha anche sentito una conversazione tra Sirin e Reyhan ed ha capito, ma ha frainteso completamente tutto, che Cahide e Bulet sono amanti.

L’uomo adesso pensa che la moglie è una persona alla quale è impossibile dare fiducia, Cahide non era in dolce attesa e pensa anche che ha avuto una relazione con il figlio di Mihriban.

L’Aydinbas ha provato a spiegare il tutto e che è un errore quello che ha sentito, come Cahide che ha mostrato i referti medici, ma non c’è stato nulla da fare e non ha cambiato idea.

Il fratello di Suhan non ha assolutamente intenzione di continuare a vedere nessuno dei due, e sentendosi in trappola e molto ferito decide di prendere una decisione veramente shock, ovvero è pronto a togliersi la vita.

Suhan riceve la lettera d’addio del fratello e capisce il gesto che sta per compiere e per questo motivo, corri immediatamente e più velocemente che può da lui, ed insieme a lei c’è anche Cesur, che è molto preoccupato.

Fortunatamente i due riescono a raggiungerlo prima che sia troppo tardi, forse, perchè sembra privo di sensi, ma respira, e corrono immediatamente in ospedale.

Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà nelle prossime puntate per quanto riguarda l’amata soap opera turca che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale5.