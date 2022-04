Una Vita anticipazioni, Roberto ha paura per il nipote: le preoccupazioni dell’Olmedo, ecco cosa succede nella prossima puntata.

Miguel ritorna protagonista della soap spagnola di Canale 5. Dopo aver rotto il suo fidanzamento con Anabel, per non pensare più alla giovane messicana Miguel si è dedicato a collaborare con un sindacato, pronto a difendere i diritti dei lavoratori.

La nuova proposta che arriva da Marcos Bacigalupe cambia però le carte in tavola, mettendolo in crisi; per questo, Roberto pare molto preoccupato per il nipote, ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Roberto ha paura per il nipote: cosa succede

Alla ricerca di nuovi alleati dopo il raggiro subito da Genoveva ed Aurelio, Marcos propone a Miguel di tornare a lavorare con lui per aiutarli ad impossessarsi di nuovo della società.

L’Olmedo non sarebbe propenso ad accettare, se non fosse per il fatto che Marcos propone al giovane di aiutarlo a riconquistare la figlia Anabel, proteggendola dall’influenza di Aurelio.

Allettato dalla proposta, soprattutto di farla pagare al Quesada, Miguel sarà dubbioso circa la risposta da dare al Bacigalupe; chi sembrano convinti che il giovane avvocato debba rifiutare sono invece Daniela e suo nonno Roberto.

Il capofamiglia degli Olmedo sospetta di Marcos, specie dopo l’aggressione subita da Natalia Quesada; Roberto ha capito che il Bacigalupe nasconde qualcosa e rivela tutte le sue preoccupazioni alla moglie Sabina.

Chi, al contrario, spinge Miguel ad accettare la proposta di Marcos è Antonito, convinto che l’avvocato debba vendicarsi di Aurelio e rimetterlo al suo posto; il deputato, anche in questo caso, mette in campo tutte le sue idee al limite dell’estremismo.

Alla fine, stando alle anticipazioni, Miguel rifiuterà i consigli del nonno e deciderà di accettare la proposta che Marcos gli ha fatto, forse inconsapevole di inserirsi in una guerra tra famiglia che potrebbe essere più sanguinosa che mai.

Cosa succederà a Miguel, nuovo alleato di Marcos? Riuscirà a proteggere Anabel e dare una lezione al Quesada, oppure finirà per pagare le conseguenze di una rivalità storica in cui lui c’entrava ben poco?