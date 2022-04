Fedez: la dichiarazione shock dopo il delicato intervento

Reduce dell’operazione di rimozione del tumore al pancreas, Fedez ha fatto una rivelazione scioccante riguardo la convalescenza.

Poche settimane fa, il noto rapper milanese aveva comunicato tramite i suoi profili social di aver ricevuto una diagnosi particolarmente delicata. I medici avevano riscontrato un problema di salute grave, al quale bisognava porre immediatamente rimedio. Tuttavia, Fedez non si sentiva pronto a condividerne i dettagli ed è per questo che per giorni in molti si chiesero quali fossero le reali condizioni dell’imprenditore.

Successivamente, arrivò il post chiarificatore su Instagram: il cantante è stato sottoposto ad un’operazione di rimozione di un tumore maligno al pancreas. Per fortuna, i medici sono riusciti a giungere ad una diagnosi in tempo, prima che il cancro si estendesse agli altri organi del corpo. Chiara Ferragni e la famiglia del rapper lo sostennero in questo momento molto particolare ed attualmente Fedez si trova in convalescenza nella sua abitazione a Milano. A proposito di questo, il cantante ha fatto una rivelazione scioccante.

Fedez: la rivelazione shock sulla convalescenza

Fedez è tornato a casa da diversi giorni ed ha iniziato il suo periodo di convalescenza post-operatorio. Circondato dall’amore di Chiara Ferragni e dei figli – Leone e Vittoria – il cantante e imprenditore si sta riprendendo piano piano. Sembra inoltre che i chirurghi siano riusciti a rimuovere l’intera massa tumorale.

A seguito del momento delicato, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di passare le vacanze pasquali da soli – in compagnia esclusiva dei loro bambini. La coppia è partita alla volta del Lago di Como e non sono mancate le usuali stories di Instagram, occasione per condividere con i followers i momenti di spensieratezza insieme a Leone e Vittoria. Ed è proprio in una di queste stories che Fedez ha condiviso con gli utenti un dettaglio importante riguardo il periodo delicato che sta vivendo: “Ho perso quasi 10kg da quando mi sono operato” – ha ammesso il rapper – “Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire sul palco”.

Solo qualche giorno prima, l’imprenditore aveva condiviso un’immagine che mostrava la cicatrice – accompagnata dalla seguente didascalia: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice, se è stato il coraggio a causarla”. Ci auguriamo quindi di vederlo presto su qualche palcoscenico in giro per l’Italia, in modo da poter assistere nuovamente alle sue pungenti ed incredibili performance.