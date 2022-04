Valentina Ferragni, mai vista così: bellissima al naturale

Valentina Ferragni, così non l’avete mai vista: l’imprenditrice ed influencer decide di mostrarsi in questo modo, veramente bellissima.

Oltre alla conosciutissima Chiara, il pubblico ha imparato a conoscere anche le altre donne di casa Ferragni, ovvero Francesca e Valentina; la prima si è dedicata ad altre professioni (nonostante comunque sia seguitissima su Instagram) mentre Valentina è un imprenditrice ed influncer attiva nel mondo della moda proprio come Chiara.

Bionda e con gli occhi azzurri come le sorelle, Valentina mostra spesso la sua bellezza, anche se così probabilmente in pochi l’avevano vista; l’influencer sorprende tutti, mostrandosi incantevole e lanciando anche un bellissimo messaggio.

Valentina Ferragni, così non l’avete mai vista: l’imprenditrice ed influencer bellissima al naturale lancia un messaggio profondo

Molto spesso, le varie showgirl, modelle e influencer vengono ‘accusate’ di mostrarsi esclusivamente con un make-up eccessivo, oppure di postare foto estremamente modificate dai professionisti.

Altre volte, purtroppo, gli hater si scagliano anche contro di loro; in risposta alle critiche e per lanciare un meraviglioso e profondo messaggio di body positive, la Ferragni ha deciso di mostrarsi completamente al naturale, sfoggiando un bikini con un selfie senza filtri né modifiche.

Come vediamo nella foto, Valentina indossa un particolare bikini verde oliva e si mostra completamente struccata; una foto diversa dalle altre, che mette in evidenza una Ferragni poco vista ma veramente meravigliosa al naturale.

“Guardo il mio corpo e vedo quanto sia meraviglioso. Nessun filtro, nessun ritocco, solamente me. E lo amo” scrive Valentina, in inglese, in parte della didascalia, lanciando un profondo messaggio di body positive che sicuramente farà bene ai tanti follower della Ferragni che leggeranno.

I mi piaci al post sono stati veramente tantissimi, coi fan che hanno apprezzato veramente tantissimo il gesto di Valentina; nei tantissimi commenti sotto al post, in molti oltre ad enfatizzare il grande messaggio mandato elogiano anche la bellezza tutta al naturale dell’influencer, che non si cura di alcune critiche che le arrivano e raccoglie l’affetto di tantissimi follower che gli vogliono davvero bene e la stimano