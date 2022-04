Una Vita, Miguel accetta l’offerta di Marcos: il Bacigalupe pare aver trovato un nuovo alleato, ecco le anticipazioni per la soap spagnola.

Le mosse di Marcos potrebbero finalmente dare i loro frutti. Come abbiamo visto, in queste ultime puntate di Una Vita il Bacigalupe è stato estromesso dalla sua società da Genoveva e Natalia, d’accordo per incastrarlo; giurando vendetta ad entrambi, ha deciso di organizzare un’aggressione a Natalia Quesada.

Per contrastare i suoi nemici, Marcos ha proposto a Miguel una nuova collaborazione, dopo averlo assunto già in precedenza; l’Olmedo decide di accettare la proposta del Bacigalupe, ma basterà davvero a Marcos? Ecco le anticipazioni.

Una Vita, Miguel accetta l’offerta di Marcos: i due collaborano ma potrebbe non bastare, le anticipazioni

Ricevuta la proposta di Marcos, Miguel ne parla con suo nonno Roberto, che si è mostrato subito contrario ed ha messo in guardia il nipote sul Bacigalupe; Roberto sospetta fortemente (a ragione) che dietro l’aggressione di Natalia ci sia proprio Marcos e giudica l’uomo una persona pericolosa.

Il giovane Olmedo non segue però il consiglio del nonno e decide di accettare la proposta di Marcos; Miguel vuole proteggere Anabel da Aurelio e, per questo, ha deciso di offrire il suo sostegno al Bacigalupe, che ha anche promesso al giovane di aiutarlo a riconquistare l’amore della figlia.

Anabel però appare follemente innamorata di Aurelio e questo potrebbe davvero essere la sua rovina; il Quesada è un uomo senza scrupoli ed è pronto a distruggere definitivamente Marcos, anche sfruttando la figlia. D’altronde, in Messico è stato lasciato all’altare da Anabel e pare che il Quesada non abbia per nulla dimenticato questo affronto…

Nelle prossime puntate, Anabel potrebbe scoprire l’inganno di Aurelio e trovarsi in trappola; la giovane Bacigalupe riuscirà a salvarsi? Cosa porterà questa nuova collaborazione fra Marcos e Miguel?

Nel frattempo, Genoveva continua la sua lotta a distanza con Felipe ed il piano con Natalia Quesada, anche se la giovane messicana sembra essersi davvero innamorata dell’avvocato, che sta dimostrando sempre più interesse nei suoi confronti.