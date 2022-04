Test, quanto sei avventuroso? Dipende da quello che vedi: mettiti alla prova e divertiti in questa nuova sfida visiva.

Con la primavera continuano ad arrivare tantissime sfide divertenti, non soltanto per l’intelletto; quiz e rompicapi mettono alla prova la nostra intelligenza, ma spesso arrivano anche tanti test visivi che sollecitano la nostra vista.

In questo nuovo test, l’immagine proposta sfida il lettore a guardare una delle due figure presenti; la risposta potrebbe indicarti quanto sei avventuroso, divertiti con le risposte e lasciati suggestionare.

Test, quanto sei avventuroso? Dipende da quello che vedi: la nuova prova visiva

L’immagine al centro di questo nuovo test pubblicato su TikTok dall’utente Bright Side Official è dominata da colori tra il blu e il verde, con particolari figure che si vedono al suo interno; sono in realtà due e questo potrebbe farti capire se hai uno spirito avventuroso oppure no.

A primo impatto, sei riuscito a vedere prima il volto di un uomo, oppure delle varie piante? Il test non ha nessuno fondamento scientifico ed ha il solo scopo di intrattenere, ma le risposte potrebbero comunque darti qualche suggestione sul tuo spirito avventuriero. Cosa hai visto?

Volto umano

Se nell’immagine hai visto per la prima volta un volto umano, secondo quando dice l’utente di TikTok dovresti essere una persona più ‘casalinga’, meno propensa a partire all’avventura ma piuttosto pronta a vivere ogni ambiente della casa.

Nel tuo spazio passi molto tempo, ti prendi cura della casa e cerchi di rendere ogni ambiente il più confortevole possibile; ti senti davvero a tuo agio in modalità casalinga.

Piante

Se invece nell’immagine hai visto subito le piante, dovresti avere un animo da esploratore pronto a partire all’avventura in qualsiasi momento; la noia sembra non fare davvero per te, come sottolinea Bright Side, ed ami continuamente esplorare nuovi posti, conoscere luoghi diversi e cimentarti in nuove esperienze.

Ogni volta che ti chiedono di prendere e partire, non ci pensi due volte: prendi qualche bagaglio e parti subito pronto a dare sfogo al tuo spirito avventuroso. Sembra proprio che in casa tu non riesca a stare!