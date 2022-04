Rompicapo: vedi la rana? Vuol dire che sei un genio

Proviamo a fare insieme questo rompicapo visivo: osserva attentamente l’immagine, riesci a trovare la rana nascosta?

Stimolare la mente è fondamentale per sviluppare i nostri processi cognitivi, in quanto quello che potrebbe sembrare un semplice gioco, è in grado di affinare le nostre abilità. Se svolgete un’esplorazione nel archivio infinito del web, potete costatare che esistono una miriade di rompicapi e test di intelligenza diversi, di alta o media difficoltà. Tra le tipologie, le più divertenti ci sono sicuramente le prove visive, ma esistono anche test logico-matematici, logico-grammaticali e così via. Eppure, nonostante la differente natura, il segreto per riuscire nell’impresa di riassume semplicemente in concentrazione e capacità di ragionamento.

Tornando al rompicapo proposto oggi, ci troviamo di fronte ad un’illusione ottica incredibile, da far invidia alle indecifrabili vignette di Dudolf. Il vostro obiettivo è molto semplice: dovete osservare attentamente l’immagine, in modo da individuare la rana nascosta entro 10 secondi. Non sottovalutate la prova, moltissime persone hanno rinunciato e altrettante non sono riuscite a focalizzare l’animaletto prima dello scadere del tempo. Pronti? Cercate la rana. Qui di seguito riportiamo la soluzione.

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo significa inevitabilmente che siete in crisi, la rana non si fa trovare non è vero? La difficoltà risiede nell’utilizzo di colori molto simili tra loro, immagini sovrapposte che nascondo perfettamente la rana al nostro sguardo. E’ facile farsi ingannare da rompicapi di tale difficoltà, soprattutto perché l’ideatore ha pensato bene di disegnare la rana di dimensioni molto piccole. A fronte di questo, abbiamo deciso di darvi un indizio: la rana si trova in alto a destra, riuscite a vederla? Ecco la soluzione.

Ebbene sì, la rana era ben nascosta tra fronde e vegetazione, si mimetizzava perfettamente e i colori rendevano impossibile l’impresa di individuarla nel tempo previsto. Sappiate che pochissime persone riescono nel test, proprio perché serve estrema concentrazione, ragionamento e attenzione visiva ai dettagli. Tuttavia, nel caso in cui abbiate fallito, non arrendetevi: la mente è come un muscolo che aumenta le sue prestazioni grazie all’allenamento. Continuate a provare, forse la prossima volta sarete più fortunati.