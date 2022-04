Ornella Vanoni annulla tutti gli impegni, ecco cosa sta succedendo

La nota cantante – Ornella Vanoni – ha annullato improvvisamente tutti i suoi impegni: svelato il reale motivo della scelta.

L’iconica cantante e interprete Ornella Vanoni ha deciso di programmare un’estate all’insegna del riposo fisico e mentale. In seguito ad alcuni problemi di salute, la star 87enne ha deciso di annullare tutti i suoi appuntamenti ed incontri, in modo da riuscire a riprendersi del tutto. L’agenda della Vanoni includerà esclusivamente tre impegni importanti ai quali la cantante non ha potuto sottrarsi: nel mese corrente riceverà il Premio Speciale Tengo a Sanremo, successivamente canterà in occasione del concentro del Primo Maggio ed infine si esibirà il 2 giugno all’Arena di Verona, durante il concerto in onore di Lucio Dalla.

Saltano invece tutti gli altri incontri di lavoro, esibizioni e ospitate annesse, soprattutto in modo da consentire alla nota cantante di riposarsi e riprendere le forze. Ricordiamoci inoltre che nel dicembre scorso, Ornella Vanoni purtroppo aveva fatto una brutta caduta in treno. La star aveva perso l’equilibrio ed era caduta di schiena: “Sono stata a letto quattro settimane, le prime due urlando di dolore, poi è andata meglio” – furono le parole della Vanoni. Ora, la star deve affrontare l’ennesimo problema di salute.

Ornella Vanoni e il riposo forzato: ecco tutti i dettagli

La vita delle star da palcoscenico non è facile e lo stress da performance può risultare a lungo andare nocivo, soprattutto se si parla di artisti dell’età di Ornella Vanoni. La cantante ha dichiarato di sentirsi debole, sia fisicamente che mentalmente. Di conseguenza, ha deciso di passare un’estate all’insegna del riposo, decisamente meritato.

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo […]” – ha rivelato Ornella Vanoni al Corriere della Sera – “Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento delle voci […] mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa”. La cantante ha così ammesso di sentirsi debilitata mentalmente e di avere assolutamente bisogno di staccare da mondo dello spettacolo per un determinato periodo di tempo: “In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto, ma adesso non mi sento di farlo e questa estate sarà dedicata al riposo”. Insomma, il mondo dello spettacolo comporta pro e contro, Ornella Vanoni lo sa bene. Per questo motivo, quest’estate dovremo rassegnarci e fare a meno delle sue incredibili esibizioni.