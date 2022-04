Nero a metà 3, il terribile sospetto di Carlo: le anticipazioni per il quarto appuntamento per la fiction di Rai 1 con Claudio Amendola.

Continuano gli appuntamenti di lunedì con la terza stagione di Nero a metà, sicuramente uno dei grandi ritorni primaverili del palinsesto Rai; l’amata fiction di Amendola sta ottenendo gli ascolti che le precedenti serie non avevano totalizzando, appassionando il pubblico.

Il prossimo appuntamento della serie realizzata in co-produzione da Rai Fiction e Cattleya, fissato per il festivo lunedì 25 aprile, è pronto ad entusiasmare gli spettatori tenendoli con il fiato sospeso; ecco le anticipazioni, il terribile sospetto di Carlo.

Nero a metà 3, il terribile sospetto di Carlo: le anticipazioni per i prossimi episodi

Il nuovo appuntamento con la serie vedrà la messa in onda degli episodi intitolati Per te e Separazioni; Guerrieri continuerà ad indagare sulla misteriosa scomparsa della sua ex moglie, mentre non mancano i casi e Malik ed Alba continuano ad avere dei problemi.

Il colpo di scena arriva sulle indagini di Carlo; grazie alla collaborazione della squadra, riuscirà a riconoscere l’ex-moglie nelle riprese di un deposito bagagli, e questi nuovi video renderanno all’ispettore tutto molto chiaro.

Guerrieri infatti capirà che la moglie è stata impiegata come corriere della droga da Pugliani; una scoperta veramente scioccante, che lascerà il personaggio di Claudio Amendola sbigottito. La squadra potrebbe rintracciare Clara scoprendo le sue mosse future, ma sul cammino potrebbero porsi dei grandi ostacoli…

Azione e adrenalina sempre presenti comunque nella serie, con la squadra di Guerrieri che si troverà alle prese anche con l’indagine su un bombarolo, un pericoloso individuo da fermare il prima possibile per evitare che le sue mosse mettano tutti in grave pericolo.

Nel nuovo appuntamento vedremo anche Ottavio rubare da casa di Spartaco un indizio su Suleyman, con Spartaco che avrà un acceso scontro con Ottavio; i due però, alla fine, riusciranno ad entrare in sintonia.

Grande lavoro anche per Giulia Trevi, interpretata da Giorgia Salari; la commissaria scoprirà il luogo del prossimo scambio di droga con Pugliani, anche se l’operazione rischia seriamente di saltare.