La dama torinese non si arrende, di recente Gemma Galgani ha pubblicato una foto su Instagram che ha lasciato gli utenti senza parole.

L’epoca d’oro di Gemma Galgani può considerarsi conclusa, ormai la vera protagonista delle puntate di Uomini e Donne è nientepopodimeno che la sua amica del cuore, Ida Platano. Sembra infatti di essere tornati indietro nel tempo, quando il Trono Over era caratterizzato dall’amore impossibile della dama nei confronti dell’indomabile Gabbiano George. Ida sta dimostrando di essere una degna erede della compagna, soprattutto in seguito al rientro improvviso di Riccardo Guarnieri.

I due si sono lasciati andare ai ricordi e alla complicità, proprio come accadeva tra Gemma e Giorgio dopo la rottura. Insomma, sembra che la redazione di Uomini e Donne stia progressivamente sostituendo l’iconica star 72enne con la dama bresciana, in modo da abituare il pubblico alla futura protagonista indiscussa. Eppure, sembra che Gemma non si rassegni alla perdita della popolarità ed abbia quindi deciso di pubblica un’immagine particolare sui suoi social.

Gemma Galgani: l’appello disperato sui social

La sognatrice, l’inguaribile romantica non si risparmia – soprattutto nei periodi di festa. La dama torinese ha deciso di infondere tutto il suo amore agli utenti che la seguono da anni. Nel messaggio si avverte anche un pizzico di speranza per il futuro, magari nell’arrivo del tanto agognato amore e di un uomo che la porti via dagli studi Mediaset, ormai diventati la sua seconda casa.

“Vi auguro di trasformare i vostri sogni in realtà” – si legge come didascalia della foto – “sorridere con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche sanno donarci”. E’ così che Gemma Galgani ha deciso di augurare la Buona Pasqua ai suoi followers. Dalle anticipazioni delle puntate sembra che la dama abbia iniziato una nuova frequentazione, necessaria dopo la rottura repentina ed improvvisa di Franco che ha deciso di abbandonarla letteralmente alla stazione di Tagliacozzo.

Ci auguriamo che questa sia la volta buona per Gemma di trovare realmente la stabilità sentimentale (anche se in molti dubitano ormai dei reali obiettivi della dama torinese). Nel frattempo, sono molti i telespettatori che si aspettano un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo. Chi lo sa, forse un giorno tornerà negli studi di Uomini e Donne anche l’inafferrabile George?