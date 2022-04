Chicago PD9: Anticipazioni shock per il prossimo episodio

Mercoledì 20 aprile andrà in onda una nuova puntata per tutti gli appassionati di Chicago PD 9. Cosa succederà agli agenti dell’Intelligence?

Una settimana fa è andata in onda la puntata numero 18 della serie Chicago PD 9. In questa occasione, una nuova recluta è stata inserita nella squadra del 21° distretto, L’Intelligence, guidata da Hank Voight.

Sotto la supervisione del detective Jay Halstead, fa il suo ingresso questo nuovo personaggio Torres. Lasciati per un momento indietro i drammi amorosi, questo episodio è incentrato sui due nuovi colleghi, sul rapporto di fiducia che entrambi devono uscire a costruire.

Il detective fa capire al giovane quanto questa sia importante all’interno della squadra. Durante un giro di pattuglia insieme, i due ricevono una chiamata per una rapina finita male.

Il problema sorge quando si rendono conto che la pistola è un’arma già utilizzata per uccidere 4 persone. Durante tutta l’indagine, Jay però non riesce a fidarsi completamente di Torres, che sembra nascondergli qualcosa.

Voigh e Halstead devono parlare con i loro superiori che gli rivelano che la nuova recluta potrebbe essere in realtà affiliato ad una gang.

Il sergente dell’Intelligence è molto arrabbiato dato che non era stato avvertito da nessuno di questa possibilità.

Chicago PD 9: Anticipazioni nuovo episodio

Tutte le prove sembrano andare contro Torres. Ma solo alla fine si scoprirà che in realtà non è tutto come sembra: infatti, il venditore di armi conosce la nuova recluta. E si viene a scoprire che il ragazzo aveva mandato il suo patrigno prima in coma e poi sulla sedia a rotelle per aver picchiato più volte la madre, quando lui aveva solo 14 anni.

Jay e Torres si parlano: la nuova recluta gli spiega che in quei giorni era stato assente perché la madre aveva bisogno di soldi per pagare il “pizzo di protezione” del suo negozio che gestisce.

E prima di lasciare solo Halstead gli rivela perché il suo obiettivo è quello di fare il poliziotto: prima di ridurre il suo patrigno in quello stato aveva chiesto aiuto alla polizia, per ben 6 volte. Ma nessuno è arrivato a salvarli.

Non si sa ancora per quante puntate rimarrà la nuova recluta, né se servirà per sostituire qualcuno. Infatti, sul web circola la voce che uno dei protagonisti ci lascerà alla fine di questa stagione. Per il momento questa rimane solo una voce, dato che nessuno ha ancora confermato.

Il promo della nuova puntata, rilasciata da Spoiler TV:

Intanto, andiamo a vedere cosa succederà nella prossima puntata di Chicago PD 9: protagonista della puntata è Kevin Atwater.

La NBC ha rilasciato la sinossi della puntata “Dopo l’omicidio di un ricco uomo di Chicago, Atwater e la squadra scavano per scoprire la verità, sospettando che ci sia più sulla storia di quanto sembra”.