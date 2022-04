Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 19 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful dove Cesur finalmente sembra essere deciso a confermare il divorzio che la moglie chiedere solamente per far smettere la guerra che si fanno lui ed il padre.

Ma nel mentre stanno accadendo altre mille situazioni, una più complicata dell’altra che ci lasciano veramente senza parole ogni minuto che guardiamo la nostra soap opera preferita su Canale 5.

Brave and Beautiful: Tahsin fa un’altra vittima

Iniziamo con il dire che oggi, Cesur, per la sua lotta contro Tashin ha trovato altri due alleati che si sono schierati al suo fianco, ovvero Mihriban ed Ahmet, facendo in modo che i suoi dipendenti si ribellino per le condizioni in cui li fa lavorare.

Questi lavoratori, purtroppo, sono sfruttati da tempo e l’uomo non ha un minimo di attenzione per loro, ed ovviamente il figlio di Fugen ed Hasan, che sono venuti a mancare, non riesce proprio a concepire questa condizione, il Korludag deve pagarla.

Ahmet, intanto, ha informato l’uomo che cercherà di far alzare la testa ai dipendenti dello spietato proprietario terriero, essendo poi anche lui un operaio è molto determinato in questo scopo, perchè deve pagare!

Ma l’imprenditore ha scoperto il piano di Ahmet, che per cercare di desistere, ha ricattato il fratello che dopo poco ha deciso di togliersi la vita, cosa succederà quindi, la ribellione avrà luogo oppure no?

Per quanto riguarda il marito di Adalet, l’uomo ha anche un’altro nemico, ovvero Riza che ha passato gli ultimi 30 anni in carcere, perchè Tahsin ha fatto ricadere la colpa della morte del preside dell’orfanotrofio dove è cresciuta, su Riza e non sulla moglie.

Ma la confessione di Adalet, ha cambiato tutte le carte in tavola ed adesso l’uomo sta cercando di vendicarsi dell’ odiato cognato ed ha cercato l’aiuto anche di Salih, ovvero il braccio destro adorato del Korludag.