Nessuno li cercava da mesi poiché i due erano soliti fare viaggi all ‘estero, sono stati trovati mummificati in casa per una fuga di gas.

Nella giornata di mercoledi 13/04 sono state rinvenute le salme di Antonilia Finotto e Paolo Simonetti, due anziani coniugi, morti per una fuga di gas nella loro villa a Campoformido in provincia di Udine.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, effettuata dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, la morte potrebbe risalire allo scorso autunno e potrebbe essere riconducibile a una fatale fuga di gas.

Gli stessi agenti affermano che la causa della morte potrebbe essere il malfunzionamento di una stufa o dell’impianto di riscaldamento. Nella villa, come riportano le indagini, erano presenti oggetti accumulati di ogni tipo. Dopo aver completato gli accertamenti medico-legali, sono state escluse responsabilità di terzi.

La donna, di 72 anni, è stata trovata distesa a terra in una camera da letto mentre il marito di 66, era nel soggiorno. Saranno esaminati i cellulari dei due settantenni per verificare a quando risalgono gli ultimi contatti .

A dare la notizia del tragico evento è stato un parente delle vittime che non riusciva a contattare i due settantenni. Inizialmente il silenzio dei coniugi non aveva destato alcun motivo di preoccupazione in quanto i due erano soliti trascorrere lunghi periodi all’estero. Non appena l’assenza è risultata troppo lungo, il familiare ha allertato le Forze dell’Ordine e i vigili del fuoco che, recandosi ai cancelli della villa in via Carpini hanno forzato la porta per arrivare alla macabra scoperta.