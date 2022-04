Uova di Pasqua, usa così i contenitori del regalo: un pratico modo per riutilizzare le capsule che spesso vanno buttate.

Festività di primavera, la Pasqua (specie per chi ha dei bambini piccoli) è caratterizzata sempre da tantissime uova di cioccolato, che oltre a dare un dolce delizioso hanno al loro interno anche una sorpresa.

Spesso, i vari giochini o accessori della sorpresa sono contenuti da una capsula in plastica; sapete come riutilizzarle al meglio senza necessariamente buttarle? Ecco le idee.

Uova di Pasqua, usa così i contenitori del regalo: le idee sorprendenti

Invece di buttare, molto spesso possiamo provare a riutilizzare ciò che non ci serve più, arrivando anche a creare qualcosa di nuovo per far felici i più piccoli e non solol.

Questo discorso vale anche per i contenitori in plastica delle sorprese delle uova di cioccolato, che possono essere trasformati in varie cose per far contenti i più piccoli e non solo.

Ad esempio, avete mai pensato ad usarle come maracas? Con qualche sassolino o legume all’interno, possono diventare degli strumenti musicali con cui far divertire i bambini e non solo!

Inoltre, per gli appassionati dei Minions, possono essere decorati per ricreare proprio i simpatici personaggi del film d’animazione Illumination; oppure, per chi non conosca i nuovi film, si possono realizzare delle care e vecchie matriosche.

Sono davvero tantissimi gli utilizzi per cui sono molto comodi questi contenitori, che possono essere impiegati ad esempio anche come vasetti per delle piantine da tenere in casa e non solo; anche qui, grande spazio alla creatività, con le capsule che possono essere decorate a piacimento in abbinamento al luogo in cui volete mettere la piantina, oppure lasciate al ‘naturale’.

Sempre come contenitore, la capsula può essere utilizzata per tenere al suo interno del sale oppure delle pillole, o se invece siamo amanti degli animali possiamo metterla sul balcone ed usarla come mangiatoia per gli uccellini, che ci verranno sicuramente a trovare vedendo del cibo all’interno del contenitore. Utilizzatele nel modo che preferite, evitando gli sprechi e dando alle capsule nuova vita!