Raffaella Carrà: è in vendita la sua bellissima casa, eccola

A luglio sarà un anno dalla morte di Raffaella Carrà. In questi giorni è stato pubblicato l’annuncio di vendita della sua meravigliosa casa a Roma. Un paradiso del lusso in una zona elegantissima.

Raffaella Carrà è stato un personaggio dello spettacolo molto amato. La sua scomparsa nel luglio 2021 ha gettato molti colleghi e fan nello sconforto più totale. Numerosi i programmi televisivi da lei condotti e che hanno riscosso tanto successo.

Raffaella Carrà abitava una meravigliosa e lussuosa casa in via Nemea 21, in zona Vigna Clara-Vigna Stelluti, un quartiere di Roma che è stato definito in passato come la “Hollywood romana” essendo da sempre abitata da VIP.

La meravigliosa casa di Raffaella Carrà in vendita

L’appartamento di Raffaella Carrà, che per anni è stata la showgirl e icona della televisione italiana più amata in assoluto, purtroppo scomparsa il 5 luglio 2021, è stato messo in vendita l’otto aprile di quest’anno, quasi un anno dopo la morte arrivata a causa di un brutto cancro a luglio 2021.

L’appartamento è davvero meraviglioso. Con una grandezza di 450 metri quadri, occupa l’intero piano del palazzo sito proprio in un quartiere elegante di Roma. Possiede tre ingressi indipendenti e diverse terrazze.

Lo stile è caratterizzato da colori pastello e da una grande luminosità, in un quartiere ricco di verde e molto tranquillo, lontano dal caos della città. In salone c’è un proiettore per vedere la televisione, proprio per non abbandonare mai quel “mondo” che l’ha resa famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo.

L’appartamento è diviso in due zone una notte e una giorno. La zona notte possiede nove le camere da letto, con nove bagni. Nella stanza da letto, c’è una parete interamente ricoperta di specchi, un’altra stanza ha la parete trapuntata e l’ultima stanza ha una parete coperta da carta da parati fiorata.

La zona giorno possiede cinque ambienti con altri tre bagni. Ad arricchire questo appartamento da sogno ci sono anche una palestra e una sala trucco. Da sempre Raffaella Carrà ha sempre curato tanto la sua immagine.

Il prezzo non è stato reso pubblico, la trattativa è molto riservata trattandosi appunto di un appartamento particolare, lussuoso e appartenuto a una icona davvero importante.

Sicuramente chi lo acquisterà avrà l’onore di vivere negli spazi amati da Raffaella Carrà magari immaginando di vederla danzare e cantare nei vari ambienti. Sarà forse proprio questo il lusso più grande per il fortunato acquirente.